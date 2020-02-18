فوائد يكتسبها الجسم عند الابتعاد عن الشاي والقهوة

المستقلة /يعتاد الكثيرون على تناول مشروبات المنبهة، خاصةً الشاي والقهوة، فور الاستيقاظ من النوم، نظرًا لمحتواها العالي من الكافيين، الذي يعزز من القدرة على التركيز والانتباه، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب.

وعلى الرغم من قيمتها الغذائية، ولكن الامتناع عن تناول الشاي والقهوة لفترة من الوقت، يوفر للجسم العديد من الفوائد الصحية،نستعرضها من “الكونسلتو” في السطور التالية، وفقًا لموقع “Health line”.

1- التخلص من القلق

الشعور بالقلق المستمر، من أضرار الإفراط في المشروبات المنبهة، لأن الكافيين يمد الجسم بالطاقة، التي تحفزه على إفراز المزيد من الهرمونات، مثل الأدرينالين، الذي يجعل الشخص في وضع الاستعداد للهرب أو المحاربة، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالاكتئاب.

2- النوم بعمق

يتسبب الكافيين في زيادة معدلات الإصابة باضطرابات النوم، مثل الأرق، والامتناع عنه يؤثر بالايجاب على زيادة فرص النوم بشكل جيد، وفقًا لعدد الساعات التي يوصي بها الأطباء، والتي تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات.

3- تعزيز عملية التمثيل الغذائي

حين تمتنع عن الكافيين لفترة من الوقت، يصبح الجسم قادرًا على امتصاص العناصر الغذائية المتوفرة بالأطعمة بكفاءة أفضل، وأبرزها الكالسيوم، والحديد، وفيتامين B12، مما يعود بالنفع على عملية التمثيل الغذائي، كما تقل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، والإسهال، وعسر الهضم.

4- بياض الأسنان

يعاني الأشخاص الذين يفرطون في المشروبات المنبهة من اصفرار لون الأسنان، لأن الكافيين يزيد من فرص تراكم مينا الأسنان، ما يؤدي إلى تغير لونها من الأبيض إلى الأصفر، وعند الامتناع عن تناول القهوة والشاي لفترة، سوف يعود ذلك بالنفع على صحة الأسنان، فبعد مرور الوقت، سوف تسترد لونها الطبيعي مرة أخرى، خاصةً إذا حرص الإنسان على تفريشها بالفرشاة والمعجون يوميًا.

5- ضبط ضغط الدم

عدم تناول الكافيين، من الممارسات الصحية التي تساعد على ضبط ضغط الدم، لأن الكافيين من المواد المحفزة للجهاز العصبي، فعند تناول من 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا، تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نتيجة ارتفاع ضغط الدم بصورة مستمرة.

6- التوازن الهرموني

يؤثر الكافيين على التوازن الهرموني لدى المرأة، حيث يتسبب في ارتفاع مستويات هرمون الإستروحين بالجسم، حيث أثبتت بعض الدراسات أن تناول 200 جرام من الكافيين (ما يعادل كوبين من القهوة أو الشاي) يوميًا يؤدي إلى رفع معدلات الهرمون الأنثوي، وعند الإقلاع عن المشروبات المنبهة لفترة، سوف تلاحظ المرأة أن المشكلات التي كانت تعاني منها عند اضطرابات هرمونات الجسم، مثل التقلبات المزاجية، سوف تختفي تدريجيًا