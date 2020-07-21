فوائد ماء الليمون : يعزِّز المناعة.. ينقص الوزن.. ويحافظ على التنفس

عدَّد موقع «هيلث إنسايدر» في تقرير له، الفوائد الصحية لتناول ماء الليمون، موضحاً أنه يعمل على تعزيز فيتامين «سي» في جسم الإنسان، بالإضافة إلى دوره القوي في عملية إنقاص الوزن، وكذلك منع تكون حصوات الكلى، والحفاظ على حيوية التنفس.

وأوضح أن فيتامين «سي» في ماء الليمون، يساعد الجسم على الشفاء، من خلال صناعة الكولاجين، الذي يحتاجه الجسم لشفاء الجروح، بالإضافة إلى دعمه للجهاز المناعي، خاصة في مواجهة نزلات البرد ومحاربة الفيروس، وأيضاً تحسين امتصاص الحديد للحفاظ على البقاء والنمو، خاصة للرياضيين والمصابين بفقر الدم.

وأضاف تقرير الموقع الأميركي، الذي راجعته خبيرة التغذية سامانثا كاسيتي، أنه على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة لشرب ماء الليمون، فإن تناول كميات كبيرة منه، من الممكن أن تكون له مخاطر صحية، منها – على سبيل المثال – تلف مينا الأسنان، وتهيج تقرحات الفم. Volume 0%

وعن الكمية المناسبة من ماء الليمون، التي يمكن شربها يومياً، للحصول على الفوائد الصحية له وتجنب مخاطره، قال الموقع، إنه على كل شخص شرب ماء ليمونتين أو ثلاث ليمونات يومياً، أي ما يعادل 4 إلى 6 ملاعق من ماء الليمون، تقسم إلى كوب أو كوبين قبل تناول الطعام، وكوب واحد بين الوجبات.