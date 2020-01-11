فوائد لا تتوقعها للمشي في فصل الشتاء

المستقلة / يميل معظم الأشخاص في فصل الشتاء إلى المكوث في المنزل، نظرًا لبرودة الطقس، ومع العلم أن قلة النشاط الحركي قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، سواء على الصعيد النفسي والجسدي، ولهذا السبب، يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية، خاصةً المشي، لأنها تساعد على الشعور بالدفء، وغيرها من الفوائد الأخرى.

“الكونسلتو” يستعرض في التقرير التالي، فوائد ممارسة رياضة المشي في فصل الشتاء، وفقًا لموقع “Webmd”.

فوائد المشي في فصل الشتاء

تعزيز الصحة العقلية

أظهرت بعض الدراسات، أن المواظبة على ممارسة رياضة المشي في فصل الشتاء، يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، مما يحسن من عملية تدفق الدم إلى جميع الأعضاء، ولا سيما المخ، الأمر الذي يعزز من القدرة على التركيز والانتباه، والتقليل من فرص الإصابة بأمراض الشيخوخة العقلية، مثل ألزهايمر والخرف.

الحد من الاكتئاب

المشي في الأجواء الباردة التي يتميز بها فصل الشتاء، يساعد على تهدئة الأعصاب، والشعور بالاسترخاء، وتحسين الحالة المزاجية، والتقليل من فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب.

الوقاية من أمراض القلب

يمثل المشي أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن النشاط الحركي يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وضبط ضغط الدم، وخفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

وإذا تم ممارسة هذه الرياضة صباحًا، من شأنه أن يساهم في الاستفادة من أشعة الشمس، التي تمد الجسم بفيتامين د، الذي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

فقدان الوزن

من المعروف أن معدل حرق الدهون بالجسم يكون في أعلى مستوياته في فصل الشتاء، وعند ممارسة رياضة المشي بصورة يومية، يرتفع معدل الأيض بالجسم بصورة ملحوظة، مما يساهم في فقدان الوزن.

تقوية العظام

ممارسة رياضة المشي صباحًا، يساعد الإنسان على الاستفادة من أشعة الشمس، التي تمد الجسم بفيتامين د المفيد لصحة العظام، حيث يحسن من عملية امتصاص الجسم للكالسيوم المتوفر بالأطعمة، وترسيبه على العظام والمفاصل، كما يقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور.

نصائح هامة عند ممارسة المشي في الشتاء

– ارتداء ملابس ثقيلة عند ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

– تناول كميات مناسبة من المياه والعصائر، لترطيب الجسم.

– ارتداء حذاء خفيف، لتجنب الإصابة بآلام القدمين.