فوائد شراب الشعير

المستقلة / يفضل الكثير من الناس شرب شراب الشعير المصنع والمتواجد بكثرة في السوبرماركت، وله العديد من النكهات والألوان، ولكن هل فكرت بماذا يمتاز هذا النوع من العصائر ومن ماذا يحضر، وما هي فوائده؟.

إليك من مطبخ سيدتي بعض المعلومات الهامة عن شراب الشعير وفوائده:

كيف يُصنع شراب الشعير؟

يُصنَع شراب الشعير عند وضع الشعير بالماء، ومن ثم طهيه، ويتم تناوله بدون منكهات أو مع إضافة بعض العصائر، أو الفواكة مثل الفراولة، أو عصير الليمون، أو قشور الليمون، أو المحّليات.

ما هي فوائد شراب الشعير على الصحة؟ يحتوي شراب الشعير على المعادن الهامة مثل السيلينيوم، ويعمل على تغذية البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.يحافظ شراب الشعير على صحة الجلد بالإضافة إلى توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة مما يجعل البشرة تتمتع بالحيوية والنضارة.

مشروب الشعير مهم جداً لعلاج الانيميا والوقاية منه.يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.

مشروب الشعير يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية.يعمل شراب الشعير على تخليص الجسم من الدهون الموجودة فيه ويمنع تراكمها.

يعمل شراب الشعير على منح الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن.

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الكالسيوم وعلى الفسفور والمنغنيز والنحاس، والتي تساعد على تقوية العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام.

يساعد مشروب الشعير على تحسين أداء المسالك البولية لوظائفها وحمايتها من الالتهاب.يساعد شراب الشعير على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.