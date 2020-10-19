فوائد حمية الصيام المتقطع .. طريقك لخسارة الوزن

المستقلة … حمية الصيام المتقطع هي حمية تعتمد بشكل رئيسي على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم أو لأيام معينة في الأسبوع، ولها عدة أشكال وأساليب، وعادة ما يتم اللجوء الى هذا النوع من الحمية لخسارة الوزن بشكل اسرع او المحافظة على وزن ثابت.

كما أظهرت العديد من الدراسات الطبية فوائد الصيام بمفهومه الديني المتعارف عليه، وهذا ما جعل بعض خبراء التغذية يستلهمون حمية جديدة تعتمد مبدأ الصيام ولكن بشكل مختلف قليلاً ليوم او عدة ايام او ساعات معينة خلال اليوم.

يُذكر أن الصيام المتقطع يعتبراً واحداً من الأنظمة الغذائية سهلة الاتباع والفعالة، خاصة وأنها لا تتضمن الكثير من القواعد أو الحرمان من المواد الغذائية ما يعطيها اقبال عالي من قِبل الاشخاص للدخول في هذا النوع من الحمية.

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1- خسارة الوزن الزائد

اساس الحمية هو تقليل كميات الطعام التي يتم تناولها خلال النهار وبالتالي التقليل من السعرات الحرارية الداخلة للجسم، كما أنه يساعد على تحسين عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم.

2- إبطاء الشيخوخة

وجدت بعض الدراسات أن الصيام المتقطع قد يساعد وبشكل كبير على تأخير شيخوخة الجسم ومظاهر تقدم العمر.

3- تحسين مستويات سكر الدم

يساعد على تحسين مستويات الأنسولين والسكر في الدم، ويقلل من فرص الإصابة بمرض السكري.