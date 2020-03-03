فوائد حمامات البخار للوجه وأضراره

المستقلة /تسعى النساء من دون استثناء للحصول على بشرة ناعمة ونقية ونضرة، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنّ المرأة مستعدة لأي إجراء أو خطوة تمنحها فرصة الفوز ببشرة كبشرة الأطفال.

وتدخل حمّامات البخار للوجه بقوّة على قائمة خطوات العناية بالبشرة لما تؤمنه هذه الخطوة من ضرورات علاج شوائب البشرة بحسب (فوشيا).

طريقة حمّامات البخار للوجه

إغلي الماء في وعاء لمدّة 5 دقائق.

أضيفي بعض الأعشاب الطبية والمنعشة كالبابونج والنعناع إلى الوعاء.

اغسلي وجهكِ حيدًا قبل البدء بحمام البخار وأزيلي آثار المكياج والغبار العالقة به.

ارفعي شعركِ إلى الخلف وغطيه بمنشفة كي لا يتأثّر بالبخار.

ضعي وجهكِ فوق البخار على مسافة لا تقلّ عن 30 سم وغطي رأسكِ مع وعاء الماء المغلي بمنشفة كبيرة كي لا يتسرب البخار.

استمرّي بمسح وجهكِ بواسطة قطنة من خلال عمل حركات دائريّة أثناء تصاعد البخار.

احذري عند الانتهاء مباشرة من تعريض الوجه لتيّار هوائي.

لا بد من إغلاق مسامات البشرة التي بقيت مفتوحة بعد الانتهاء من حمّام البخار، وذلك عبر تطبيق ماسك البيض والعسل. فوائد حمّامات البخار للوجه

إزالة الرؤوس السوداء ذات المظهر غير المرغوب الموجودة على البشرة أو على الأنف.

تنظيف الوجه من آثار المكياج والغبار التي تكون عالقة داخل البشرة.

منع ظهور البثور؛ بفضل تنظيف المسام من الأوساخ الّتي لو بقيت تكوّنت مكانها بثور.

إعطاء حيويّة ونشاط ونضارة للوجه.

تقشير الوجه وتخليصه من طبقات الجلد الميّتة.

أضرار حمامات البخار

يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام حمامات البخار للوجه إلى زيادة إفراز الدهون في البشرة الدهنية.

طفح الجلد الأحمر فتعرض الحرارة للوجه لمدّة طويلة يمكن أن يجعل الأوعية الدموية تبرز .

إستخدامكِ فرشاة الوجه لتقشير بشرتك قد يسبب بانتفاخ المسام بسبب التهيج ، مما يتسبب في المزيد من الانسداد