فوائد الضحك منها تقليل هرمونات التوتر وتحسين الذاكرة

(المستقلة) …. الضحك هو فى الواقع علاج لعدد كبير من الأمراض سواء النفسية أو الجسدية، وتشمل فوائده الصحية الحد من إفراز هرمونات التوتر، وتحسين المزاج، وتعزيز الإبداع وغيرها الكثير من فوائد الضحك التى نقدمها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع “organicfacts” الطبى.

فوائد الضحك

فوائد الصحك فى تقليل هرمونات التوتر

قد تبين أن الضحك يقلل من مستويات بعض هرمونات التوتر فى الجسم، فعلى الرغم من أن هذه المواد الكيميائية ضرورية للجسم في حالات معينة، إلا أن المستويات العالية منها يمكن أن تؤدى إلى اختلال التوازن ويمكن أن يكون لها تأثير سلوكى يظهر فى التوتر، ومن خلال تقليل وجود وإنتاج هرمونات الإجهاد هذه عن طريق الضحك، يمكن تحسين الصحة العامة والرفاهية للشخص.

فوائد الضحك لزيادة الهرمونات المعززة للصحة

فوائد الضحك فوائد الضحك لجهاز المناعة على الجانب الإيجابى للتأثير الهرموني، يمكن للضحك أيضًا زيادة عدد الهرمونات المفيدة مثل الأندورفين والناقلات العصبية في الجسم، ما ينعكس كمسكن للألم أو ملطف له، إلى جانب تخفيف المزاج والتوتر والغضب، كما تعنى الزيادة في الناقلات العصبية أن دماغك يكون قادرًا على العمل بشكل أسرع، وجعل الاتصالات أسرع، وفهم الحالات والمشاكل بمعدل أعلى.

يمكن للضحك أن يذهب إلى أبعد من ذلك حتى يساعدك على البقاء في صحة جيدة، حيث إنه يحفز خلايا الأجسام المضادة على التطور بمعدلات أسرع عن طريق تغيير كيمياء الجسم من خلال التحولات الهرمونية، وهذه الزيادة في الأجسام المضادة تعني أن الجسم قادر على محاربة المرض والعدوى بسهولة، وأن جهاز المناعة فى أفضل حال.

فوائد الضحك كتمرين طبيعي

بصرف النظر عن الفوائد الداخلية للضحك، فيمكن أيضًا أن يكون وسيلة طبيعية لتمرين مجموعات العضلات المختلفة في جسمك، فعندما تضحك، تستخدم العضلات لخلق هذه الحركة، وقد تشارك عضلات الساق والظهر والكتفين والذراع أيضًا هذا التمرين من خلال الحركة مع عضلات الوجه.

فوائد الضحك

فوائد الضحك تجنبك السرطان

يرتبط الضحك بالوقاية من السرطان عن طريق زيادة مستويات IFN (إنترفيرون-جاما) في الجسم، فتعمل على تنظيم نمو الخلايا، وهذه المركبات جزء لا يتجزأ من نظام المناعة السليم ، ولكنها أيضًا خطوط الدفاع ضد السرطان والنمو غير الطبيعي للأورام الخطرة في الجسم.

فوائد الضحك فى تنظيم ضغط الدم

بالنسبة لأي شخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، حاول أن تضحك أكثر وشاهد انخفاض ضغط الدم لديك، فإن الضحك يحسن الدورة الدموية ويمكن أن يقلل من ضغط الدم، وبذلك تتخلص من أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

فوائد الضحك للذاكرة

يمكن أن يعمل أيضًا على تحسين الذاكرة بطريقة مختلفة، فيعمل على توسيع الروابط والارتباطات التي يتكون منها الدماغ أثناء “التعلم” وجعلها أكثر تعقيدًا من خلال الجمع بين التعلم الأساسي والاستجابة العاطفية مثل الضحك أو الفكاهة