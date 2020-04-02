فوائد الشومر للصدر والهرمونات والرجال والنساء

المستقلة /الشومر هو أحد النباتات العشبية المعروفة والتي تنتمي للفصيلة الخيمية، ويعرف بالعديد من الأسماء المختلفة مثل “الشمر، السنوت، الحلوة، و الرازيانج”، ولكن يعرف كثيراً باسم الشومر وهو الاسم الأكثر انتشاراً له، غير أنّ لفظة “الشومر” هي التسمية الشائعة لهذا النبات في كل من: سوريا، والأردن، وفلسطين.

يعتبر الشومر من الأطعمة المغذية للجسم والغنية بفيتامين C والذي يعمل بدوره على تعزيز الجهاز المناعي، إذ يؤمّن حماية مضادة للأكسدة في الجسم، بالاضافة كونه غني بالالياف والفوليك والبوتاسيوم المفيدين جداً لتعزيز صحة القلب، ومن اهم فوائد الشومر انه غني بالحديد الذي يساهم في القضاء على فقر الدم، والشومر لديه فوائد أخرى مثل العمل على تنظيم العمل المعوي وتحسين عسر الهضم والأسيد في المعدة.

كيف يؤكل الشومر الاخضر

سوف نقوم بتوضيح ما هي الطرق الممكنة لاستخدام الشومر في المطبخ، في البداية يجب إزالة عنق الشومر ثم تقشير بصلتة ع ازالة كل الطبقات البنية المتواجدة به، قطع البصلة المتواجدة في الشمور الي نصفين ثم يتم طحنها بعناية.

يمكن إستخدامه في أطباقك الرئيسية مثل لحم تندرلوين مشوي أو سمك السلمون بالفرن مع صلصة الكريمة، كما يمكن استخدامه في الحساء وتحضير حساء السلمون مع البطاطس والشومر مثلاً، ويمكن اضافتة اياضً في أطباقك الجانبية مثل العجّة الخضراء بالفطر أو الأرز مع القريدس.

طريقة عمل شوربة الشومر

قطع الشومر اولا بالسكين و الاحتفاظ بالأوراق وفرمها.

تسخين الزيت في قدر علي نار متوسط مع اضافة الشومر المتقطع السميك بدون الورق مع وضع جزر وبصل وثوم علي حسب الكمية وتقليب الخضروات لمدة 4 دقائق تقريباً حتى تذبل الخضروات.

اضافة القليل من السكر الى الخضروات.

اضافة الماء والمرق والملح والفلفل وحبوب الشومر واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 30 دقيقة حتى تنضج المكونات.

وضع الشوربة في أطباق ثم تزيين الأطباق بأوراق الشومر المفرومة و قدميها ساخنة.

طريقة عمل سلطة الشومر الطازج

إحضار 2 حبة طماطم، 2 حبة بصل أخضر، 2 حبة خيار، 2 ورقة خس أخضر، فلفل أخضر، نصف ليمونة، 2 حبة من الشمور الاخضر، او الشومر الناشف على حسب الكمية.

نقوم بتقطيع جميع الخضار مربعات ناعم.

نقوم بإضافة الملح والشومر والليمون والدكوه والزيت واضافة الخضار وتقلب جيداً.

اضافة القليل من من زيت الفول او زيت زيتون كيفما تريد.

طريقة حفظ الشومر الاخضر

يعد الموسم الافضل لشراء الشومر هو فصل الصيف بين شهري يونيو وسبتمبر، يجب البحث الجيد عن البصلة البيضاء الخالية من العيوب والتي تبدو لك طازجة كما يجب أن تكون غير جافة وذات أوراق خضراء والتي تبعد عن اللون البني، ليكون الشومر ناضج ورائعاً، أما عن طريقة حفظه جيداً فيجب حفظه في كيس من البلاستيك في الثلاجة ولكن يجب عدم حفظه على درجة منخفضة لأنّ غناه الكبير بالماء يجعله تفسد في درجات حرارة منخفضة جداً، احفظه بهذه الحالة الموصى بها حوالي 10 أيام.

بهذه الطريقة يمكن الاحتفاظ بالشومر لمدة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين وينصح الاحتفاظ به لمدة 10 أيام، وفي خلال تلك الفترة يصبح الشومر طازجاً كما كان منذ اللحظة الأولى، ويمكن استخدامة في الطهي وعمل السلطة و استخدامة ايضاً كمشروب ساخن.

فوائد الشومر الاخضر للتنحيف

يعد الشومر مصدر جيد للتنحيف ويمكن استخدامه لفقدان بعض من الوزن، كونه مصدر غني جداً بالألياف الغذائية والتي تزيد الشعور من الشبع وامتلاء المعدة، كما أنه يعمل على إبطاء عملية الهضم في الجسم والتي تساعد الجسم على بقاء الطعام لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة، كما أن الشومر له تاثير علي الوزن كونه يزيد من مستوى هرمون الميلاتونين في الدماغ، والذي يعمل بدوره على تقليل الشهية، ويساعد علي خفض الدم المرتفع، وخسارة وزن الماء الزائد من الجسم.

كما يمكن لبذور الشومر استخدامها ان تساعد على تقليل الشهية، وقد أوضحت بعض الدراسات في عام 2015 ان شرب شاي الشومر يساعد في التحكم بالشهية وتقليل نسبة كمية الطعام الذي تقوم باستهلاكها يومياً، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الشمر مصدر غني بفيتامين ب6، والذي له دور في عملية أيض الطاقة عن طريق تحطيم الكربوهيدرات إلى الجلوكوز، والبروتين إلى الأحماض الأمينية.

يمكن ايضاً استخدام زيته فقد يُستخدم أيضاً لخسارة الوزن، ولكن لا توجد أدلّة كافية حول هذا التأثير.

فوائد الشمر الاخضر للجنس

تتمتع اعشاب الشومر بالعديد من الفوائد ويعد ابرزهم هو زيادة قدرة القوة الجنسية لدى الرجال، مما يجعل بعض الاطباء ينصحون به كما يطلقون عليها الفياجرا الطبيعية:

يعمل كمنشط جنسي طبيعي.

يعمل كحافز على زيادة الرغبة الجنسية لدى الجنسين.

يعمل على إدرار الطمث مع تنظيم الهرمونات لدى المرأة.

شرب كوب من الشمر علي الريق يومياً يساعد علي تنشيط الدورة الدموية.

يضمن اندفاع الدم إلى الأعضاء التناسلية أثناء عملية الجماع مما يزيد من الدفاع الجنسي.

يعمل على علاج الضعف الجنسي.

يزيد من القوة والقدرة الجنسية للرجال.

يحتوي على مركبات كيميائية تساعد في إنتاج هرمون الاستروجين في الجسم ويزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء.

فوائد الشومر الأخضر

يحمي الشومر من الإصابة بفقر الدم والأنيميا وهزال الجسم، وبسبب احتوائه على الحديد، وأحماض أمينية الهستيدين تحفز إنتاج هيموجلوبين الدم.

يساعد الشومر في عملية الهضم ويعمل على إزالة رائحة الفم الكريهة، كما أنه يحتوي على مواد محفزة تساعد المعدة في إفراز مواد هاضمة، فتقلل من الالتهابات في المعدة وتساعد في امتصاص المواد الغذائية بطريقة أفضل، لذا فإنه من الجيد مضغ نبات الشومر بعد تناول الطعام، مع العلم أنها عادة شائعة في الهند.

يخلّص الجسم من غازات البطن والانتفاخات، لاحتواء الشومر على حمض الأسبارتيك.

يساعد مسحوق بذور الشومر على تنظيف الأمعاء، وتسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي منع حدوث الإمساك.

يساعد الشومر من معالجة الاسهال في حال كانت البكتيريا هي السبب الرئيسي له، لوجود مواد زيوت طيّارة في الشومر كـ”السينول”، و”الانيتول”، وهي مواد تحمل خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة أيضاً.

يفيد في معالجة الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وتعالج احتقان القصبات الهوائية والتهابها، والسعال.

الاستفادة من جذور الشومر المغلي المطحونة لعلاج التهاب الفم من خلال الغرغرة به.

عمل كمادات من مغلي الشومر للعين إذا ما أصيبت بالتهاب الملتحمة مثلاً، أو عند إجهادها بالقراءة والكتابة، ويكون تحضير مغلي الشومر من خلال وضع ملعقة صغيرة من مسحوق الجذور إلى مقدار فنجان من الماء المغلي، والانتظار لعشر دقائق قبل استخدامه.

اضرار مشروب الشمر

يعد الشومر من النباتات المليئة بالعناصر الغذائية الهامة والفيتامينات والمعادن، والتي تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية ولكن كثرة تناول الشومر قد يتسبب في حدوث مشاكل كما أنه له الكثير من الفوائد له ايضاً اضرار عدة سوف نقوم بذكرها:

حساسية الشمس الإفراط فى تناول الشومر قد يسبب ظهور بعض الأعراض الخاصة بالحساسية التي تنتج عن الشمس وذلك عند الخروج صباحاً، مثل ظهور الطفح الجلدى والشعور بالألم واحمرار، وفى بعض الحالات القصوى تصل إلى القشعريرة والحمى والصداع.

التهاب الجلد التماسي قد يسبب الإفراط بتناول زيت الشومر كثيراً الإصابة بالتهاب الجلد التماسي والذى تشمل أعراضه التهاب الجلد وبثور.

سرطان الثدى يعد سرطان الثدي من أخطر الأمراض التي قد تصيبك بسبب الافراط المبالغ فيه بتناول بذور الشمر، وبالرغم من عدم وجود دليل قاطع إلا أن هناك تقارير أشارت إلى أن عند تناول الشمر لزيادة إنتاج حليب الثدى، تم العثور على أن الشمر يعمل مباشرة على أنسجة الثدى.

منشط للرحم الإفراط فى تناول بذور الشمر يسبب آثارا جانبية منها تنشيط الرحم، مما يسبب الإجهاض للحوامل.