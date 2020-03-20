فوائد الرمان للشعر والرجيم والبشرة والتخسيس والمزيد

المستقلة / الرمان هي إحدى الفواكه الخريفية، تتميز بالطعم الرائع ويعشقة الكثير منا، ولكن من منا يعرف فوائدة سواء للجسم او للشعر والبشرة وغيرها من الامور الاخرى، يتم تناول حبوبه الحمراء كما هي، وأحياناً يتم استخدامها لصناعة الخل أو الدبس.

تنضج تلك الفاكهة اللذيذة في فصل الصيف ويتم تناولها في الخريف، وتشتهر فاكهة الرمان في دول الشرق الأوسط، والهند، وآسيا، وذلك لانه يمتلك قيمة غذائية عظيمة وفوائد عديدة جداً، فهو مصدر غني بالألياف الغذائية، والفيتامينات، من بينها فيتامين b، وفيتامين k، وفيتامين C، بالإضافة إلى العديد من المعادن التي يحتوي عليها مثل الحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والزنك، والمنغنيز، وهو مصدر للأحماض الدهنية أوميجا 6.

فوائد الرمان للشعر

يتم استخدام قشور الرمان تحديداً من أجل استخدام فوائدة للشعر، حيث إنّها تعمل على:

تقوية بصيلات الشعر وتمنع سقوطه أو ضعفه وحدوث تقاصف.

ترطيب فروة الرأس والبصيلات، ويعمل الترطيب على مقاومة القشرة وعدم تكوينها وترسبها على الرأس.

التأخير من ظهور الشيب في الشعر في سن مبكر.

تغذية الشعر وتغذية البصيلات واضافة لمعان وحيوية للشعر

تعمل علي تطويل الشعر وتزيد من كثافة الشعر وتقاوم الصلع.

تقوية فروة الرأس ومد الجذور بالحيوية التي تجعل الشعر أكثر نعومة.

يتم استخدام القشور من خلال غمرها بالماء، وغليها على النار حتى تتقلّص كمية الماء، ويصبح كثيفاً، ومن ثمّ يغسل به الرأس من بعد أن يبرد.

فوائد الرمان للرجيم

هل يمكن الاعتماد على فاكهة الرمان من اجل التخسيس والريجيم؟ هل توجد حقاً علاقة قوية بينهما وما الفوائد التي يمكن الاستفادة من فاكهة الرمان من اجل انقاص الوزن، للإجابة عن هذه التساؤلات سوف نقوم بالاجابة عن كافة الاسئلة الهامة و التي سوف نوضح فيها علاقة الرمان والرجيم، فوائد عصير الرمان في إنقاص الوزن:

فوائد الرمان في انقاص الوزن:

الرمان منخفض في عدد السعرات الحرارية، ولا يمتلك نسبة كبيرة من الدهون.

يحتوي فاكهة الرمان على نسبة جيدة من الألياف الغذائية وذلك يساعد علي زيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

يحتوي الرمان على كميات كبيرة من الماء بداخله، وتساعد هذه المياه على زيادة معدل حرق الدهون في الجسم والماء تعمل ملئ المعدة وتساعد الشخص على الشعور بالجوع.

يعد الرمان من أكثر الفاكهة المشبعة، أي أن تناوله يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألياف، وأيضاً على نسبة الماء المرتفعة به.

فوائد عصير الرمان للرجيم:

تتنوع فوائد الرمان للرجيم من حيث تناول واكل الفواكه أو تناول عصير الرمان الملئ بالعديد من الفوائد، حيث توجد فوائد بذور الرمان، فوائد عصير الرمان:

يعد عصير الرمان بديل رائع المشروبات الغير صحية والتي تحتوي على السكر، فشرب كوب من عصير الرمان يساعد على استهلاك عدد سعرات حرارية أقل، مع قيمة غذائية عالية.

يتم استخدام عصير الرمان كعلاج من أجل السمنة، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن احتواء الرمان على مضادات الأكسدة والبوليفينول هو السر وراء تأثير الرمان الجيد في مكافحة السمنة.

يساعد عصير الرمان على خفض نسبة الكوليسترول في الدم كما يعمل علي تحسين صحة القلب.

يمكن تناول عصير الرمان دون إضافة السكر الصناعي من أجل التحلية خاصة وان مذاق الرمان رائع ولا يحتاج الى اضافة اي مواد صناعية او سكر، لأن ذلك يزيد من عدد السعرات الحرارية في العصير، كما أنه يقلل من القيمة الغذائية العامة له.

فوائد الرمان للبشرة

يمتلك الرمان على العديد من الفيتامينات والألياف والسكريات والحديد والمضادات للاكسدة، التي جعلت منه فاكهة مفيدة للبشرة وغنية بالمواد الطبيعية التي تحافظ على البشرة وعلى نقائها:

الحفاظ على شباب البشرة، وزيادة نضارتها وصفاء الوجه.

مقاومة التجاعيد وتأخير ظهور الخطوط على الوجه، التي تعتبر من علامات الشيخوخة.

علاج شوائب البشرة والعملة على مقاومة الرؤوس السوداء بالمعادن المختلفة الموجودة داخل الرمان.

التخلص من الخلايا الميتة وتجديد الخلايا السابقة وتقشير الوجه.

المساهمة في منحها الملمس الناعم.

منع الجفاف، لاعتبار الرمان مادة مرطبة.

إزالة البقع السوداء، وتقليل النمش والكلف، وبالتالي تفتيح البشرة.

يعمل زيت الرمان على تغذية البشرة وحمايتها وإعطائها المظهر الحيوي والصحي.

يتمكن من قشر الرمان من محاربة حب الشباب والبثور والطفح الجلدي بسبب غناه بمُضادات الأكسدة التي تُحارب البكتيريا والالتهابات.

تأخير شيخوخة الجلد بسبب وجود فيتامينات A وE وC.

فوائد الرمان للمعدة

من أهم الفوائد التي يتمتع بها الرمان هي الحفاظ على الجهاز الهضمي بوجه عام فهو غني بنسبة كبيرة بالفيتامينات وغني بفيتامين “ب” ويحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، والثيامين، والريبوفلافين، والألياف الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة المعدة والقولون من المشكلات الصحية المختلفة.

يلعب الرمان دور كبير وحيوي في إفراز الإنزيمات لتحسين وظيفة الهضم.

يساعد على علاج عسر الهضم والدوار وهي مشكلة شائعة تواجه العديد من الأشخاص التي لديها مشاكل في المعدة، حيث يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من القلويات التي تعمل على تحييد الحامض.

يساعد الرمان على محاربة البواسير، الغثيان والإسهال.

يعد الرمان من الفواكه التي يمكنها أن تعالج الإمساك بشكل سريع.

منع انتشار الخلايا السرطانية في القولون والمعدة.

يمتلك الرمان القدرة التقليل من كمية الدهون التي يتم تخزينها حول المعدة.

يساعد الماء المغلي مع قشر الرمان من علاج التسمم الغذائي.

يُمكن الرمان من تليين المعدة بشكل طبيعي دون الحاجة لتناول الادوية.

كما يمكن الاستفادة من قشور الرمان لعلاج المعدة والتخلص من جرثومة المعدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم العلاج عن طريق وضع ملعقتين من قشر الرمان المطحون في إناء مع 2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون، وملعقة كبيرة من الكمون، وملعقة كبيرة من عسل النحل، ويتم تناول ملعقة كبيرة من الخليط مرة يومياً لمدة 14 يوما.

فوائد الرمان للجسم

الرمان فاكهة تم ظهورها قديماً في بلاد الفرس، واستخدم القدماء في العديد من الأغراض المختلفة، نظراً لما تحتويه من العناصر الغذائية الهامة واكسبتها فوائد عديدة للصحة، تبدأ فوائد الرمان مع بذورة اولاً حيث انها الاكثر في فاكهة الرمان، يمكن اضافتها للعديد من الأطباق والسلطات أو استخدامها كعصير خفيف او مركز.

التحسين من صحة القلب ووظائفه يحتوي الرمان على العديد من المواد المضادة للاكسدة مثل البوليفينول، والتي من شأنها أن تقلّل من تراكم الفضلات أو الدهون في الشرايين والأوعية الدموية.

تخفيض ارتفاع ضغط الدم ينصح المصابون الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم بشكل دائم من تناول الرمان، وذلك لأنه يعمل على التخفيض منه، والحفاظ عليه ضمن المستوى الصحي والسليم.

المساعدة في تقليل الوزن يساعد الرمان في التقليل من نسبة الكولسترول في الجسم، ويقلل الدهون الثلاثية الضارة في الجسم، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وحتى تصلب الشرايين.

الوقاية وعلاج الأورام السرطانية يحد الرمان من انتشار الأورام السرطانية، وخاصة الأورام التي تصيب الثدي لدى النساء، أو البروستات عند الرجال.

يعمل على تقوية العظام والمفاصل يعمل الرمان على تقوية العظام وزيادة قوتها لما يتمتع به من فيتامينات، حيث إنّه يقي من الإصابة بهشاشة العظام وترققها، وخاصة في حالة التقدم بالسن، كما أنه يقلل من الاصابة بالروماتيزم أو التهابات المفاصل، ويعود ذلك إلى احتواء الرمان على العديد من المواد المضادة للالتهاب.

يقوم بطرد البكتريا والفطريات يمكن الرمان الجسم من طرد الفطريات والبكتيريا العالقة على الأسنان واللثة، وبالتالي فهو يحمي الأسنان من التسوس، النخر، كما يعمل على علاج رائحة الفم الكريهة والمزعجة.

تحسين صحة الجهاز العصبي يمكن الرمان الجسم من تحسين صحة الجهاز العصبي والخلايا المرتبطة بالدماغ، وهو الأمر الذي يعمل علي تقوية الذاكرة، ويقي من الإصابة بالأمراض العقلية المرتبطة بالتقدم في السن، كالخرف، والزهايمر وغيرها.

تقوية المناعة في الجسم يحتوي الرمان على العديد من المواد الغذائية وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، والفيتامينات والأحماض الأمينية، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية.

طرد الديدان والطفيليات الضارة الموجودة في الأمعاء والمعدة وخاصة الدودة الشريطية.

التخفيف من حدة الآلام المصاحبة للبواسير والتهابها، والقضاء عليها على المدى الطويل.