فوائد الديرما رولر للشعر

المستقلة … يعاني العديد من الاشخاص حول العالم من عدة مشاكل في الشعر وعادة ما يلجىء البعض الى استخدام العديد من الادوات لمساعدتهم في تحسين شعرهم، ومن هذه الأدوات هي الديرما رولر.

الديرما رولر هي أداة بسيطة أشبه بالفرشاة، تنتهي برأس قابل للدوران ويحتوي على إبر صغيرة ورفيعة.طريقة استخدام الديرما رولر بسيطة وسهلة، طريقة استخدام الديرما رولر بسيطة وسهلة، إذ يتم تمرير رأسها المحتوي على الإبر على منطقة معينة من الجلد وفي عدة اتجاهات أكثر من مرة.