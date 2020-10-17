فوائد الديرما رولر للشعر
المستقلة … يعاني العديد من الاشخاص حول العالم من عدة مشاكل في الشعر وعادة ما يلجىء البعض الى استخدام العديد من الادوات لمساعدتهم في تحسين شعرهم، ومن هذه الأدوات هي الديرما رولر.
الديرما رولر هي أداة بسيطة أشبه بالفرشاة، تنتهي برأس قابل للدوران ويحتوي على إبر صغيرة ورفيعة.طريقة استخدام الديرما رولر بسيطة وسهلة، طريقة استخدام الديرما رولر بسيطة وسهلة، إذ يتم تمرير رأسها المحتوي على الإبر على منطقة معينة من الجلد وفي عدة اتجاهات أكثر من مرة.
- أظهرت إحدى الدراسات أن استخدام أدوات الحقن الدقيق للشعر، بما في ذلك الديرما رولر، قد يساعد على إيقاف تساقط الشعر وتحسين كثافته.
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أظهرت إحدى الدراسات أن الحقن الدقيق قد يكون علاجًا أكثر فاعلية من بعض أدوية تنبيت الشعر التقليدية مثل المينوكسيديل. فبينما فشلت بعض علاجات الصلع التقليدية في تحقيق نتائج جيدة لبعض الأشخاص المصابين بالثعلبة الذكرية الشكل والذين شملتهم الدراسة، وجد أن إضافة جلسات الحقن الدقيق لروتين علاج الصلع الطبي المتبع مع هؤلاء الأشخاص قد ساعد وإلى حد كبير على تحفيز نمو شعر جديد لديهم.
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