فنّان مصريّ يؤسّس الفرقة المسرحيّة المختلطة الأولى في السعوديّة

جورج ميخائيل

استعانت السعوديّة بالفنّان المصريّ أشرف عبد الباقي لتأسيس فرقة مسرحيّة سعوديّة مختلطة، وذلك في إطار خطّة الانفتاح التي شهدتها السعوديّة خلال الفترة الماضية من خلال افتتاح دار العرض السينمائيّة الأولى في السعوديّة والسماح للسيّدات بقيادة السيّارات وإقامة سباق الدرّاجات الأوّل بمشاركة السيّدات السعوديّات، لتقرّر السعوديّة الاستفادة من تجربة “مسرح مصر”، التي أسّسها أشرف عبد الباقي وشهدت نجاحاً في مصر وأذيعت عروض فرقة “مسرح مصر” على شبكة “أم. بي.سي” السعوديّة.

إنّ جهود عبد الباقي لتأسيس فرقة مسرح السعودية أثمرت عندما شارك 50 شاباً وفتاة سعوديّين في مسرحيتين في أوائل شهر أبريل/نيسان. وبدأت العروض الأولى لفرقة “مسرح السعوديّة” بمسرحيتيّ: “دنيا الألعاب” و”ممنوع دخول السيّدات”، وتمّ عرضهما على مسرح النادي الثقافيّ الأدبيّ في جدّة.

وأوضح المدير العام للإنتاجات الخليجيّة في “مجموعة MBC” المشرفة على فرقة “مسرح السعوديّة” أحمد العسّاف خلال المؤتمر، “أنّ فكرة مسرح السعوديّة هي نقل احترافيّ لتجربة مسرح مصر، وهدفها تطوير المواهب الشابّة وصقلها وتحويل بعضها إلى نجوم مسرح وتلفزيون”، وقال: “إنّ مسرح مصر لمع فيه عدد من الممثّلين الشباب فأصبحوا ممثّلين معروفين في الدراما المصريّة، وهو هدف مسرح السعوديّة”.

وقال عبد الباقي، وهو مدرّب فرقة “مسرح السعوديّة”، خلال تصريحات صحافيّة الثلثاء في 17 نيسان/إبريل من عام 2018: “إنّ مسرح السعوديّة بدأ باختبارات تقدّم إليها 800 شاب وفتاة، واخترت من بينهم 50، وذلك على مدار 3 أسابيع. ثمّ بدأت بتدريبهم على مدار 3 أسابيع أخرى. بعدها، أطلقنا العملين المسرحيّين الأوّلين اللذين عرضا على الجمهور”.

أضاف: “إنّ الأصوات المحافظة في السعوديّة وجّهت شكراً بعد مشاهدة العروض، وذلك لأنّني حريص على عادات المملكة وتقاليدها، وعلى مشاعر كلّ أفراد الأسرة. ولقد شهدت العروض إقبالاً كبيراً، إذ تمّ بيع كلّ تذاكر العرضين الأوّلين وحجز التذاكر لأسبوعين كاملين”.

وأوضح “أنّه يتولّى مسؤوليّة إخراج العروض المسرحيّة، حيث تعاقد على تقديم 20 مسرحيّة سيتمّ عرضها على قناة mbc خليج”.

أمّا عن الصعوبات التي واجهته في مسرح السعوديّة فقال: “إنّ اللهجة كانت أكبر تحدّ لي، فأهل السعوديّة لا يتحدّثون بلهجة واحدة، فأهل جدّة لا يتحدّثون مثل أهل المدينة. وعليه، لا بدّ أن ألتزم بهذا الأمر لأنّه قد يسبّب حساسيّة كبيرة، فظللت فترة طويلة أتعلّم تفاصيل كلّ لهجة”.

وعن تجربة دمج الممثّلات بالممثلين الشباب للمرّة الأولى في فرقة مسرحيّة بالسعوديّة، قال عبد الباقي في حوار مع قناة “العربيّة” السعوديّة بـ30 آذار/مارس من عام 2018: “بالفعل، للمرّة الأولى يشارك ممثّلات وممثّلون من الجنسين في فرقة مسرحيّة، وذلك في مسرح السعوديّة. ولذلك، حرصت على أن يظهرن بشكل يتوافق مع العادات والتقاليد في السعوديّة، ولمست فيهنّ موهبة”.

وأشار إلى أنّه “فوجئ بكمّ الطاقات والمواهب لدى الشباب في السعوديّة وحبّهم للتمثيل، وقال: نجحنا في تقديم العرضين المسرحيّين الأوّلين. ويحمل العرضان رسالة ومشاهد كوميديّة تتناسب مع المجتمع السعوديّ”.

ورأى الناقد الفنيّ المصريّ طارق الشنّاوي “أنّ مصر ستساهم بشكل كبير في الحراك الفنيّ الذي يحدث في السعوديّة، فمصر أكثر الدول المستفيدة من حركة الحراكين المجتمعيّ والفنيّ السعوديّين، مثلما تأثّرت من الرجعيّة والتشدّد اللذين أصابا المجتمع السعوديّ”، وقال : “إنّ المزاج السعوديّ قريب من الفنّ المصريّ. ولذلك، كانت حفلات الغناء الأولى في السعوديّة من نصيب مطربين مصريّين مثل تامر حسني ومحمّد حماقي في مارس/آذار 2017. وفي المسرح، استعانت السعوديّة بالفنّان المصريّ أشرف عبد الباقي، الذي نجح في تكوين فرقة مسرحيّة مصريّة، وهي “مسرح مصر”، وحقّقت نجاحاً في مصر. ولذلك، جاءت مشاركته في تأسيس الفرقة المسرحيّة السعوديّة المختلطة الأولى”.

ولفت إلى أنّ “مسرح السعوديّة سينجح إذا تحقّقت فيه المعايير التي تناسب عادات المجتمع السعوديّ، ولكن عموماً إنّ تجربة مسرح السعوديّة ستلعب دوراً مهمّاً في إحياء المسرح بالسعوديّة”.

ورأى طارق الشنّاوي “أنّ التعاون الفنيّ بين مصر والسعوديّة يجب أن يمتدّ على المستوى الرسميّ، ويجب أن يكون هناك تعاون حكوميّ بين البلدين في المجال الفنيّ، وذلك بجانب المساهمات الفنيّة من قبل الفنّانين المصريّين في الحراك الفنيّ باالسعوديّة”.

من جهته، أكّد الكاتب السعوديّ ومشرف محتوى مبادرة “مسرح السعوديّة” ياسر مدخلي خلال تصريحات للصحيفة السعوديّة “اليوم” في 13 نيسان/إبريل من عام 2018 أنّ “تأسيس مسرح سعوديّ على غرار مسرح مصريّ يعتبر توأمة، بشكل يتناسب مع المشاهد في المملكة والوطن العربيّ، مع الحرص على خدمة بناء الهويّة السعوديّة”، وقال: “نسعى إلى أن يكون المسرح ضمن أجندة العائلة، وإنّ مبادرة السعوديّة ستسهم في خلق سوق للمسرح التجاريّ وتحفّز المبدعين على تقديم مشاريعهم المسرحيّة لفترات أطول”.

“مسرح السعوديّة” لن يكون مجرّد فرقة مسرحيّة سعوديّة، لكنّه تجربة ستسجّل في تاريخ السعوديّة لأنّ هذه الفرقة ستكون الفرقة المسرحيّة المختلطة الأولى في السعوديّة تحت إشراف فنّان مصريّ.

المصدر : al-monitor