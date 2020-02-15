فنان مصري شهير يطلق زوجته في عيد الحب

المستقلة/أعلن فنان مصري شهير تطليقه لزوجته وذلك أمس الجمعة الذي وافق يوم 14 فبراير والذي يحتفل فيه البعض بما يسمى “عيد الحب”.

وقال الفنان محمد علي رزق في بيان مقتضب: (عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ).

وأضاف: أنا انفصلت أنا وسارة .. الحمدلله على كل شيء .. شكرا ليكي كنتي خير زوجة .. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير.

وكان الفنان محمد علي رزق قد أعلن زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “سارة” قبل عام ونصف تقريبا