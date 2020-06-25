فنان كويتي يثير الجدل بما قاله عن المثليين

فتح الفنان الكويتي عبدالله بهمن النار على المثليين والشواذ جنسياً، ومن يدعمهم، واصفاً إياهم بالمنحرفين أخلاقياً.

وقال بهمن في فيديو عبر صفحته على انستجرام: “اللي يسألني تدعم المثلية..أنا فقط ادعمهم بسيارة بشاحنة، شنو تدعم المثليين لا حد يقولي إنسانية هذا مرض وابتلاء من الله”.

وأكد بهمن أن المثلية مرض نفسي يجب أن يلجأ صاحبه للطب ليتخلص منه، وقال: “هذا انحلال فكري وأخلاقي… شنو تبي تعكس خلق الله، ما حد يقولي نتعامل معهم بإنسانية ، إذا مريض نفسي روح عالج نفسك إذا أنت تدري مرض استر على نفسك وروح عالج بالسر وتقرب حق الله”.

وتابع: “أما تطلع بالشارع ترفعلي علم وتقول أنا حر..فهذا انحراف فكري..ويجب مراجعة نفسك وموقفك مع الله لأن هذا خلل بعقيدتك”.

واستطرد: “هذي ليست حرية ولا إنسانية..فالحرية تقف حدودها عند خطوط الدين ..والوحد يستح يسولف بهذه الأمور” .

ويعلم بهمن أنه سيتعرض للهجوم بسبب حديثه، لكنه يتحدث بما يقتنع به بحسب تعبيره.