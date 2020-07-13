فنان عراقي سبب تأجيل عمل سعد لمجرد للمرة الثانية

اتخذ المطرب المغربي، سعد لمجرد الأحد، قرارا إنسانيا جديدا يتعلق بأغنيته المصورة الجديدة “عدى الكلام”.

وأعلن لمجرد عن تأجيل طرح الأغنية للمرة الثانية إلى الأربعاء 15 تموز الجاري، وذلك حدادا على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.

وقال في رسالة مصورة عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: ” “حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بأذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا”.

وشهدت الفترة الماضية وفاة فنانين مشاهير مثل مؤسس “فرقة رضا” للفنون الشعبية، محمود رضا، والمنتجة السينمائية الفلسطينية، مي مسحال، والفنان العراقي حسين السلمان.

وكان من المفترض أن يطرح سعد لمجرد أغنيته “عدى الكلام” لأول مرة في 5 يوليو، ولكن قرر تأجيل طرحها إلى اليوم الأحد 12 يوليو حدادا على وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، التي رحلت بعد صراع مع فيروس “كورونا” المستجد، ومع وفاة فنانين آخرين أجّل طرحها حتى يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن أغنية “عدى الكلام” هي أول أغنية يقدمها سعد لمجرد باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.