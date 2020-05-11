فنان شهير يكشف حقائق صادمة عن برنامج رامز جلال!

أحدث الممثل الكويتي محمد الصيرفي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريح أدلى به وتناول من خلاله برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وجاء هذا خلال لقاء عبر الهاتف أجري معه ضمن حلقة من برنامج “سراي”، وقال في هذا السياق إنه قرر ألا يعبّر عن رأيه فيما يتعلق بالبرنامج هذا العام كي لا يتم فهمه بطريقة خاطئة.

وأشار إلى أنه اقترح هذه الفكرة منذ 5 إلى 6 سنوات وأنها لم تكن بالضخامة التي تميز بها البرنامج، وأضاف أنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ المقلب في حديقة الشعيب. واستدرك موضحاً أنه لا يقصد بهذا أن رامز أخذ الفكرة منه.

وأطلق بهذا موجة من الجدل في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر التصريح عبر “إنستغرام” واتهمه بعض هؤلاء بالغيرة من النجم المصري لأنه يعتبر نفسه ملك المقالب.

وسخر منه الكثيرون لافتين إلى أن رامز أكثر موهبة وبراعة في تقديم مثل هذه البرامج. ومما كتب في التعليقات: “أكثر واحد مغبون ومقهور من رامز ليش؟ لأنه يشوف نفسه ملك المقالب وفي نفس الوقت ماعنده أحد ينتج له” و”الفكرة أصلاً مستهلكة وموجودة من زمان بس أول مرة تجي على إم بي سي” و”رامز شاطر ويعرف يجذب المشاهدين… مش موضوع الفكرة أصلاً”.