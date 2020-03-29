فنانون يروجون لمسلسلاتهم الرمضانية

المستقلة /رغم الإعلان عن إيقاف تصوير كافة المسلسلات التليفزيونية المقرر عرضها خلال شهر رمضان، بشكل مؤقت، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن صناع معظم هذه الأعمال حرصوا على نشر فيديوهات دعائية، في رسالة إلى الجمهور بأنها ستعرض وسيتم استكمال التصوير.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تصور فيه عدة مسلسلات سوى مشاهد قليلة للغاية.

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على تويتر البرومو الدعائي لمسلسلها “سلطانة المعز”، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، وتجسد غادة شخصية سيدة تدير مطاعم ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

العمل من بطولة كل من الفنانين غادة عبد الرازق، وحسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبد المغني، ودينا، ومحمد حاتم، والقصة من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وطرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، برومو مسلسلها “ونحب تاني ليه”، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الرومانسية الاجتماعية الكوميدية حول زوجة تنفصل عن زوجها وتقع في حب رجل آخر ما يقلب الأحداث رأسا على عقب.