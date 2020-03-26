فنانون عرب يتحدّون ملل الحجر

المستقلة /حاول عدد من الفنانين تحويل حالة الحجر المنزلي التي فرضت عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى حالة من الفكاهة للتخفيف مما يعانون منه، ولحث الجمهور على استمرار المكوث في منازلهم والتحلي بالإيجابية.

وكان الفنان أحمد حلمي من أكثر الفنانين الذين نالوا استحسان الجمهور من خلال الفيديو الذي قام بنشره وهو يرتدي “روب” النوم، موضحاً أنه أصبح ماهراً في عمل بعض الأطعمة مثل لف المحشي وهي من الأكلات المصرية الشهيرة.

وسخر حلمي من “الروب” الذي يرتديه قائلاً: “أنا لابس الروب بتاع محسن بيه وقاعد في البيت مش متضايق خالص.. اتعلمت حاجات كتير اتعلمت اعمل كيك اعمل كبده وبلف محشي، وعرفت حاجات كتير عن عيالي مكنتش عارفها”، ودعا حلمي جمهوره للمكوث في المنزل قائلاً: “خليك في البيت”.

على النهج نفسه سارت المطربة اللبنانية، يارا، إذ نشرت فيديو لها وهي تقوم بالطبخ، وعلقت قائلة: “خليكم بالبيت وجرّبوا اطبخوا أكلات صحيّة متلي وابعتولي مين بيعرف شو اسم هالطبخة يلّي بحبها كتير وصحيّة؟! لتعرفوا شو هيّي شوفوا السناب عندي”.

وبشكل طريف اختارت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تنظيف منزلها أثناء حالة الحجر المنزلي، وذلك برفقة صديقتها وهما ترقصان على إحدى الأغنيات المصرية. وعلقت نادين عبر حسابها على موقع “إنستغرام” قائلة: “مسحت الشاشة نتالي هيك الحجر بيعمل، حارب الكورونا، خليك بالبيت”.

وبخفة ظلها المعروفة، نشرت الفنانة المصرية، شيماء سيف، فيديو لها في منزلها، وعلقت عليه وهي تضحك: “أكتر حاجة عجباني في اللي بيحصل ده أنكوا هتبقوا تخان زيي”.

وبشكل مختلف وبطريقة تحمل بعض المأساوية، نشر الفنان المصري، أحمد السقا، صورة له وهو يحمل سلاحاً، وعلق عليها بقصيدة عن كورونا من تأليفه قال فيها: “كممونا وفيرسونا علشان وباء اسمه الكورونا.. قعدونا في البيوت بهدلونا ومرمطونا علشان وباء اسمه الكورونا.. الحقونا باللقاح.. سرعوا طلع عين أبونا.. أبوس ايديكو ريحونا.. خلصونا مالكورونا” وأنهى كلامه قائلاً: “قصيدة للخفافيش”.

وهرباً من رتابة الحجر، لجأ الفنان المصري، أحمد زاهر، إلى تطبيق “التيك توك”، ونشر من خلاله مقطع فيديو جمعه مع ابنته ليلى، وهما يمثلان مشهداً كوميدياً من فيلم “أبو علي”، للفنان كريم عبد العزيز، وقد لاقى المقطع إعجاب الكثيرين.

ودخلت الفنانة التونسية هند صبري في تحدٍ كنوع من التسلية في العزل المنزلي، وأطلقت عليه اسم “تحدي الملل” وذلك بنشر صورة لها في طفولتها، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وعلقت عليه: “تحدي الملل.. لازم نقعد في البيت، كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد.. ورونا صوركم، معلنة تحدي كل من منة شلبي، وسلمى أبو ضيف، وكندة علوش، وعمرو يوسف”.