فنانة مصرية شهيرة تصاب بالزهايمر

المستقلة / بعد انتشار أخبار عن مرض الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز وتصريحات نجلها شريف عبد الحليم، من زوجها المخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم، بشأن تدهور الحالة الصحية لوالدته، علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تلك الأخبار في تصريحات صحافية، مؤكداً أنه ليس لديه أي رد على تصريحات نجل الفنانة الكبيرة، لأنه يشك أن يكون نجل الفنانة عايدة عبد العزيز قد صرّح بذلك حقيقة.

مضيفاً: “والله ما عندي تعليق على ده، لأني أشك إنه يكون قال الكلام ده أصلا”.

وكان نجل الفنانة الكبيرة قد صرح بأن والدته تعاني من الزهايمر منذ أربعة أعوام، فضلاً عن معاناتها عقب إصابتها بكسر في منطقة الحوض، منتقدًا عدم تواصل الدكتور أشرف زكي، نقيب المُمثلين، معها، ومعاناتها من تجاهل زملائها في الوسط الفني