فنانة مصرية تكشف حقيقة زواجها من الفنان “كاظم الساهر”

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، خلال الساعات الماضية ، صورة تجمع النجم العراقي كاظم الساهر ، بالفنانة المصرية منى ممدوح ، وإطلقت إشاعة على تلك الصورة تفيد بزواج الساهر من الفنانة المصرية.

وعلقت الفنانة منى ممدوح ، على تلك الشائعة ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة :” لاتعليق”، فى إشارة منها لنفى الأمر.

ويعود أمر تلك الصورة المتداولة ، لشهر أغسطس الماضى ، حيث تم إلتقاطها للفنانة منى ممدوح بصحبة كاظم الساهر، خلال لقائهما فى برشلونة بإسبانيا، ونشرت ممدوح ، الصورة عبر حسابها على موقع “إنستغرام” معلقة: “مبسوطة إنى شوفتك بعد ١٥ سنة لما كنت هعمل معاك كليب ولما كلمت أمى الله يرحمها فى التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل، وفرحت أكتر إنى سمعتك لايف حقيقى نجم كبير وسعيدة إنى شوفت بعد كل السنين دى طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم.. الفنان الكبير كاظم الساهر”.