فنانة كويتية تعلن تطورا جديدا بقضية مريم حسين

المستقلة / قالت الفنانة الكويتية مها محمد، إنه تم الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين من محبسها، بعد 10 أيام فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

وكانت مريم حسين، تنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات، بحسب “إرم نيوم”.

وقالت الفنانة الكويتية، في رسالة بثتها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين”.

وأضافت: “ياربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها، الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين”.

وبثت الفنانة مها محمد مقطع فيديو، في وقت سابق، وهي تبكي متأثرة بالموقف، الذي حدث مع مريم حسين، وعلقت: “أنا انصدمت من الخبر لما شوفت بنت مريم حسين وهي قاعدة تبكي تقطع قلبي حرام لأننا أمهات وعندنا عيال وعندنا بنات”.

وتابعت: “ما يستاهل الموضوع، أنا يمكن صارت مشاكل بيني وبين مريم حسين وصارت قضايا وخلاص، قلنا عشان البنوتة وصار في تنازلات خلاص، يعني البني آدم خطاء يعني الله يسامح عبيده ما يسامحون هذه مصيبة”.

وقالت مها محمد، في وقت سابق، إنها تعتقد أن المسؤولين الإماراتيين سيعيدون النظر في قضية مريم حسين، وقالت: “أتوقع أن أهل الإمارات ناس طيبين وشيوخهم أطيب”.

وقالت: “شيوخ الإمارات طيبة والإنسانية فيهم ما أعتقد راح يخلونها أكيد يعيدون النظر أكيد”.