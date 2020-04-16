فنانة سورية تعلن شفاءها من كورونا

المستقلة /قالت الفنانة السورية هناء نصور، إنها تعافت تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلان إصابتها بكورونا خلال إقامتها في البرازيل.

ونقل الفنان والمخرج السوري عارف الطويل، تفاصيل المنشور الذي كتبته هناء نصور، عبر صفحتها على “فيسبوك”، وشرحت فيه تفاصيل طريقة العلاج التي اتبعتها وذلك كي يتبعها المصابون بكورونا للعلاج من الفيروس.

وقالت هناء نصور: “بفضل الله وعونه ومحبتكن التي هي أغلى من الجواهر أنا خرجت من محنة المرض ومن هذه التجربة القاسية”.

وأضافت الفنانة السورية: “لم أسميها كورونا لأن لفظ الكلمة بالغربة كان يعني موتًا لأن ضيق التنفس والقلق مع الوحدة والعزلة والغربة كانوا كافيين لتدمير أي إنسان حينما كتبت عن مرضي كنت بحاجة لأبكي على صدركم. لأشعر أني لست وحدي هنا، خوفي منعني من دخول المشفى لأني لا أعرف اللغة البرازيلية، وخشيت العزلة والصمت اكتفينا بالتواصل مع المركز الطبي للاستشارة”