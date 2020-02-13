فنانة سورية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

فنانة سور ية تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

المستقلة /نجت الفنانة السورية ريم زينو من حادث كاد يودي بها، ودخلت على إثره المستشفى لتتلقى العناية الطبية اللازمة قبل أن تطمئن على صحتها وتخرج في فترة نقاهة ليست بالطويلة بمنزلها في العاصمة دمشق.

وقالت زينو في حديثها لمجلة (فوشيا) الفنية، إن الحادث أدى إلى إصابتها برضوض بعدما صدمتها سيارة وهي تعبر الشارع، وتتواجد حاليا في منزلها، وبوضع صحي جيد جدا، شاكرة الله على السلامة وعلى عنايته دائما، كما شكرت جمهورها ومحبيها الذين تواصلوا وحاولوا للاطمئنان عن وضعها الصحي. وأضافت: “أنا الآن بخير، هي رضوض بسيطة وينتهي كل شيء”.

من جانب آخر؛ علقت الفنانة على أصداء الجمهور خلال عرض مسلسل “يا مالكا قلبي- دارين” الذي شاركت به إلى جانب الفنان عباس النوري ونخبة من النجوم في سوريا ولبنان، فأعربت عن سعادتها بالنتيجة التي قابلت العمل، وقالت إنه رغم أنه لم يتسن لها مشاهدته لكنها تابعت رد فعل الجمهور الذي بات يطالب بالعشاريات، ويحب الأعمال غير الطويلة والمؤلفة من عشر حلقات أو أقل بعيدا عن الأعمال التي باتت جميعها مؤلفة من ثلاثين حلقة.

وحول عرضه خارج شهر رمضان، أوضحت الفنانة أن هذا هو الصحيح، وأي ممثل سيكون سعيدا بعرض العمل خارج الازدحام، كما أن بعض الفضائيات توجهت للعرض خارج شهر رمضان ويكون ذلك في صالح العمل والمحطة والممثل وحتى المنتج.

كما كشفت زينو عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل؛ مبينة أنها تحضر للمشاركة في مسلسل “بعد عدة سنوات” مع المخرج عبد الغني بلاط والذي يتحدث عن أيام الماضي في الثمانينيات من القرن المنصرم، بينما تبدأ أحداثه من الأزمة السورية ليتم الانتقال إلى الزمن الفائت.

وأضافت أنها تؤدي شخصية “هدى” وهي فتاة تواكب الحياة وتحب المال تتفق مع شقيقها حول فعل معين، تتميز بأنها متسلطة جدا وقوية وتفعل كل شيء من أجل مصلحتها من السرقة والخداع والكذب، مؤكدة أن هذه الشخصية جديدة عليها وعلى مسيرتها الفنية كثيرا.

وكشفت أيضا عن مشاركتها في مسلسل “ومن الحب” مع شركة إيمار الشام بدور ملفت وله مراحل عمرية مختلفة بحسب ما قالت، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي ستؤدي فيها شخصية أم لفتيات شابات، وتتميز الشخصية بحالة ندم شديد تعاني منه على فعل قديم تترتب عليه أحداثها وسيرها ضمن العمل.