فنانة خليجية تعتذر عن خلطها بين النبيين يونس ويوسف

اعتذرت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني للجمهور والتلفزيون الكويتي عن الخطأ الذي صدر منها بعد خلطها بين اسمي النبيين يوسف ويونس، في أحد مشاهد مسلسل “محمد علي رود”.

وأوضحت أنها كانت تتعرض لضغط كبير بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى شدة اندماجها في الدور.

وقالت إن التصوير وسط انتشار أزمة فيروس كورونا إضافة إلى “شدة اندماجها في الدور والحماس الزائد أسقطها في ذلك الخطأ”.

وأضافت فاطمة، في مداخلة متلفزة مع برنامج “سراي” على شاشة ATV الكويت قائلة: “طبعا أنا أعتذر لجمهوري ومتابعيي عن مشهد الصلاة لما قلت سيدنا يوسف بدل سيدنا يونس وأعتذر لتلفزيون الكويت ولكل محبيني”.

وتابعت: “أنا من نوع أتقبل الانتقاد سواء كان سلبيا أو إيجابيا.. وبالنسبة للمسؤولين عن العمل الله يكون في عونهم على الظروف التي مروا بها.. وأنا نفسيتي كانت وايد تعبانة لأني قعدت شهرين ما شفت أهلي فيهم بسبب أزمة كورونا والحجر”.

وكان الممثل الكويتي عبد الله بهمن قد خرج عن صمته للدفاع عن زميلته الفنانة فاطمة الحوسني، إثر ارتكابها خطأ غير مقصود، بعد أن خلطت بين اسمي النبيين.

وقال بهمن، الذى يجسد شخصيته (غازي) بالمسلسل، في فيديو ظهر فيه عبر “إنستغرام”: “وجب التنوية والاعتذار من قبل مخرج المسلسل ووزارة الإعلام، وهذا غير مقصود ووارد والبشر كلهم يخطئون”.

وتابع: “العيب أن أجد بعض الناس وفنانين، يكتبون هذا خطأ لا يغتفر، لا.. الخطأ الوحيد الذي لا يغتفر هو الشرك بالله”، واستعان بهمن بأحد الأحاديث النبوية التي تقول: “يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرت لغفرت لك ولو كانت مثل زبد البحر”.

وكان الخطأ الذي وقعت فيه الممثلة هو ظهورها في مشهد وهي تدعي بقولها: “يا منجي (يوسف) من بطن الحوت”، والمقصود هي قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي ابتلعه الحوت وهي من أشهر قصص القرآن الكريم، وتساءل متابعون “كيف يمر ذلك الخطأ ويسهو عنه المخرج والمنتج وطاقم الفيلم في حين يتنبه له المشاهدون؟”.

من جهته، قدم التلفزيون الكويتي اعتذارا عن الخطأ الذي وقع في مسلسل “محمد علي روود”، ونشر الحساب الرسمي الخاص: “تنويه من تلفزيون الكويت.. يعتذر تلفزيون دولة الكويت عن الخطأ غير المقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل محمد علي رود وتمت إحالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكلها معالي الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان”.