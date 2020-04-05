فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

المستقلة /تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل للفنانة الكويتية آلاء الهندي عبر “انستجرام”.

وظهرت ألاء بالفيديو بشاربين ولحية صغيرة، تضامناً مع الرجال الذين لا يمكنهم حالياً القيام بحلاقة الذقن بسبب إقفالها على إثر انتشار فيروس كورونا.

وقامت آلاء بعمل بعض الحركات غير الأنثوية، ساخرة أن النساء يتضامن مع الرجال، ما أدى لتعرضها لموجة انتقادات وسخرية، معتبرين أن ما قامت به تخطٍ للحدود.

يُذكر أن الهندي بدأت حياتها المهنية من خلال مشاركتها في العديد من المسرحيات مثل “نص الليل” و”ساعة موريس” و”المكتبة” و”الخفافيش” و”الصبخة”، وظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها “بنات الروضة” و”اللي ما لو أول” و”البطران”.