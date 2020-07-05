فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

(المستقلة)… كشفت الفنانة الشابة “للا فضة”، أنها كادت تكون إحدى ضحايا الشاب المصري الذي تحرش بأكثر من 100 فتاة أثناء دراسته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكتبت للا فضة، عبر “انستجرام”: “أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين.. أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أو أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول”.

وتابعت: “مش عايزة أسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير”.

ويذكر أن الجامعة الأمريكية أصدرت بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكدت بأن الطالب المذكور، لم يعد طالبًا لديها، إذ غادر الجامعة في العام 2018.

كانت الفنانة “للا فضة” قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “البرنس”، مع الفنان محمد رمضان، بمشاركة الفنان أحمد زاهر، الفنانة روجينا. (النهاية)