فنانات دخلن السجن .. تعرفوا على الأسباب والمدة

الفنانات كما أي شخص في الحياة يتعرضن لمواقف صعبة في حياتهن ومنها التهم الجنائية.

بعض الفنانات تعرضن للمحاكمة والسجن في إتهامات مختلفة بعضها ثبت صحته وقضت الفنانة كامل فترة حكمها والبعض الآخر تبين في النهاية براءة الفنانة فخرجت من السجن بعد قضاء وقت محدد.

في هذا التقرير تفاصيل عن بعض الفنانات اللاتي دخلن السجن والأسباب والمدة، بحسب مجلة ليالينا:

** زوزو ماضي

اتهمت زوراً بقضية مخدرات وخرجت بالبراءة بعد 260 يوم في السجن

** وفاء مكي

اتهمت بتعذيب خادمتها وسجنت لمدة 10 سنوات

** سحر حمدي

اعتدت على شرطي مرور فقضت أسبوعين في السجن

** عايدة رياض

اتهمت زوراً بقضية آداب وخرجت بالبراءة بعد 3 أشهر

** هياتم

اتهمت بتزوير في أوراقها الرسمية وسجنت 6 أشهر

** دينا الشربيني

اتهمت بقضية مخدرات وسجنت لمدة سنة

** ماجدة الخطيب

قبض عليها متلبسة بقضية مخدرات وأمضت 16 شهراً في السجن

** نيفين مندور

لا تزال في السجن بعد اتهامها بقضية مخدرات

** ميمي شكيب

اتهمت زوراً بقضية آداب وخرجت بالبراءة بعد 5 أشهر في السجن

** نهى العمروسي

اتهمت زوراً بقضية مخدرات وخرجت بعد 15 يوماً بكفالة

** وفاء عامر

اتهمت زوراً بقضية آداب وخرجت بالبراءة بعد 12 يوماً في السجن.