فنادق ومنتجعات ميلينيوم تجمع التبرعات لحملة “بسمة”  

(المستقلة).. ساهم برنامج تضامن، البرنامج الذي أطلقته فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في زيادة حجم التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.

وعقدت سلسلة الفنادق العالمية مؤخرًا شراكة مع شبكة الاعمال الدولية “BNI” – الشبكة العالمية لتوطيد علاقات الأعمال، إحدى أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات، تضمنت استضافة إفطار خيري في فندق ميلينيوم المطار دبي. وتم خلال الإفطار الذي قام بتنظيمه أعضاء “BNI” في الإمارات، جمع مبلغ 65,000 درهم لحملة “بسمة” التي أطلقتها مؤسسة الجليلة، وذلك في إطار مبادرة “تضامن” التي تندرج ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحضور أكثر من 350 عضوٍ من شبكة “BNI” مع عائلاتهم وأصدقائهم وتخلل حفل الإفطار اقامة مزادٍ خاص لجمع المزيد من الأموال إضافةً إلى ما تم جمعه خلال الإفطار، حيث جمع المزاد مبلغ 25,000 درهم ليصبح إجمالي المبلغ المجموع 65,000 درهم.

وتتعاون فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا مع مؤسسة الجليلة احتفاءً بروح العطاء منذ فبراير 2018 ونتج عن هذه الشراكة انطلاق برنامج “تضامن” لتشجيع الضيوف المقيمين في فنادق ميلينيوم المشاركة في البرنامج على التبرع بمبلغ 5 دراهم للمؤسسة غير الربحية. وقد تعهدت الفنادق المشاركة هذا العام بالتبرع بمبلغ 5 دراهم عن كل حجز لوجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك للحملة الرمضانية السنوية التي تطلقها مؤسسة الجليلة “بسمة”، حيث ستستخدم كافة الأموال المجموعة خلال الحملة في دعم برنامج فرح لعلاج الأطفال الرامي لرسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة أو منهكة لحياة الطفل.

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعكس الحملة الضخمة خلال شهر رمضان المبارك التزام المجموعة باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة بها متحلين بروح العطاء والقيم الشهر الفضيل. ونود أن نعرب عن شكرنا لمؤسسة “BNI” في الإمارات لتعاونها مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا في رد الجميل إلى المجتمع المحلي”.

وقال بيجاي راجنيكانت، المدير المحلي لمؤسسة “BNI” في الإمارات: “يعتبر هذا الإفطار هو الأول من نوعه الذي ننظمه خلال الشهر الكريم على مدى 15 عامًا من تاريخ مؤسسة BNI في الإمارات. ونحن سعداء بالتعاون مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن هذه الفعالية، حيث أننا تمكنا من مساعدة أولئك الأقل حظًا ومن ترك أثر إيجابي على حياتهم من خلال برنامج “تضامن” الذي أطلقته فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وقال سليمان باهارون، مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة الجليلة: “نحن ممتنون لشراكتنا مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا وأعضاء المجتمع الذين تقدموا وتبرعوا لدعم حملتنا الرمضانية التي تهدف لعلاج الأطفال المرضى وتغيير حياتهم نحو الأفضل”.

المصدر: “ايتوس واير”