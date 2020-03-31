فنادق كربلاء تعتذر عن استقبال زائري الشعبانية 

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن رئيس رابطة الفنادق السياحية في كربلاء محمد الهر ، مساء الثلاثاء ، عن اغلاق ابواب فنادق كربلاء عن استقبال زائري الشعبانية .

وقال الهر في بيان ورد الى ( المستقلة ) إن “الرابطة تعتذر عن استقبال زائري المنتصف من شعبان ذكرى ولادة الامام المهدي ( عج ) في كافة فنادق المحافظة “.

وأضاف إن “عدم الاستقبال والاعتذار جاء استجابة لقرارات خلية الازمة في كربلاء ، وتوجيهات المرجعية الدينية العليا “.

يذكر إن ” رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء نصيف الخطابي اعلن امس الاثنين ،إن “الخلية قرر بعدم السماح والدخول لأي زائر من المحافظات لأداء مراسيم زيارة النصف من شعبان ، وان المحافظة مددت حظر التجوال حتى من 11 نيسان الجاري “.