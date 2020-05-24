فنادق كربلاء تطالب بإعفاءها من الديون الحكومية القديمة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالبت رابطة السياحة والفنادق في كربلاء ، اليوم الاحد ، الحكومتين المركزية والمحلية إعفاء الفنادق السياحية من الديون الحكومية للعامين الماضي والحالي كون الفنادق بدون عمل ومغلقة بنسبة 100بالمائة “.

وقال رئيس الرابطة محمد صادق الهر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “أكثر من 20 ألف فرصة عمل خسرناها في الفنادق بين موظف وعامل وتسريحهم، كون أغلب الفنادق مغلقة وبنسبة 100 بالمائة ، وعلى هذه الفنادق رسومات لدوائر حكومية و جبايات الكهرباء والماء، أضافة الى الضرائب والضمان الاجتماعي ، ونطالب بإعفائها للعامين 2019 – 2020 أو أطفائها نهائيا “.

وأوضح إن “هذه الأرقام شيء مهم في البلد “. مبينا إن “خسائر قطاع السياحة والفندقة في كربلاء ابتدأت من العام الماضي ومنذ بداية التظاهرات في المحافظة ، والى اليوم مع بداية الازمة لمرض فايروس كورونا وحظر التجوال “.