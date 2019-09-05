فلسطين يفاجيء اوزبكستان ويخرج منتصرا بهدفين دون رد

(المستقلة).. نجح منتخب فلسطين في تحقيق بداية قوية بعدما تغلب على أوزبكستان 2-0 يوم الخميس على ستاد فيصل الحسيني في الرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل عدي دباغ (59) وإسلام البطران (84) هدفي الفوز لصالح المنتخب الفلسطيني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً تعادل سنغافورة مع اليمن 2-2 على الستاد الوطني في سنغافورة.

وتصدر المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من اليمن وسنغافورة، في حين بقي رصيد أوزبكستان خالياً من النقاط، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب السعودية.

وبادر منتخب أوزبكستان للهجوم في بداية المباراة، في حين ركز منتخب فلسطين على مراقبة مصادر الخطورة في هجوم الضيوف.

نجح منتخب فلسطين في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 59 بواسطة عدي دباغ الذي سدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ولم تتوقف محاولات أصحاب الأرض ليسجلوا الهدف الثاني بعدما انطلق مصعب البطاط في هجمة مرتدة سريعة وأرسل تمريرة عرضية وصلت على القائم البعيد ليحولها إسلام البطران برأسه في المرمى (84).

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي اليمن مع السعودية في المنامة، وسنغافورة مع فلسطين في سنغافورة.