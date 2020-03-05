فلسطين تمنع سفر المسؤولين بسبب كورونا

المستقلة /أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، سلسلة إجراءات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إنه عطفا على توصية وزارة الصحة الفلسطينية واخذا بالاعتبار بما يجري في دول المحيط والعالم فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، يعلن مكتب رئيس الوزراء يلي:

1- على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا أن يخضعوا للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة.

2- الأجانب القادمون الى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة عليهم إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضا.

3- تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية.

4- يمنع سفر المسؤولين بالطائرة الى أي مكان في العالم، وينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة.

5- وقف جميع الدورات العسكرية الى الخارج حتى اشعار آخر.

6- وقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ”البحارة” حتى اشعار آخر.

7- يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة.

8- يمنع تجمع او تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان واحد مغلق.

9- ينصح الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الانفلونزا.

10- ينصح بمتابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض.

11- تنصح وزارة الصحة المواطنين تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.