فلسطين تعتزم استيراد النفط من العراق

(المستقلة)… يتوجه وفد فلسطيني رفيع المستوى الأسبوع المقبل إلى دولة العراق لبحث أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن وفدا فلسطينيا يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال سيتوجه يوم الاثنين المقبل إلى العراق لفتح آفاق اقتصادية لكنه لم يعلن عن جدول أعمال هذا الوفد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تجيء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتعزيز العمق العربي في اطار الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل.

وبحسب مصادر فان الوفد الفلسطيني سيبحث في العراق عدة ملفات أبرزها العلاقات التجارية والعمل على إبرام اتفاق لتوفير نفط لفلسطين يكون بديلا عن المحروقات المستوردة من اسرائيل.

وأوضحت المصادر ان هذه الزيارة تأتي استكمالا لتفاهمات عقدت مؤخرا مع المملكة الأردنية الهاشمية حول تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن الوفد الفلسطيني سيناقش هذه المسألة مع الأشقاء العراقيين لتمكين السلطة الوطنية من استيراد نفط عراقي على ان يجري تكريره في الأردن قبل نقله لفلسطين.(النهاية)