فلسطين : إصابة صائب عريقات بكورونا

المستقلة /- أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة عبر موقع تويتر، عن إصابة عريقات، وإلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه.

 

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