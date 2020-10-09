فلسطين : إصابة صائب عريقات بكورونا

المستقلة /- أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بسم الله الرحمن الرحيم ( واذا مرضت فهو يشفين )صدق الله العظيم تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن اصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام. — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة عبر موقع تويتر، عن إصابة عريقات، وإلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه.