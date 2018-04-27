فلسطينيون يقتحمون السياج بين غزة وإسرائيل

(المستقلة).. اقتحم متظاهرون فلسطينيون، يوم الجمعة، السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وقاموا بقص أجزاء منه، وفق ما أفاد به مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على متظاهرين فلسطينيين لدى عبورهم السياج الحدودي.

وتزايدت أعداد المتظاهرين الفلسطينيين بشكل غير مسبوق عند السياج الحدودي قبل اقتحامه.

وبدأت سيارات الإسعاف في نقل المصابين الفلسطينيين برصاص الإسرائيلي، كما أضيفت تعزيزات إسرائيلية إلى ثغرة عند المتاريس الترابية على حدود قطاع غزة لمنع عبور المتظاهرين.

المصدر : سكاي نيوز عربية