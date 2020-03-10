فلة الجزائرية تتمنى إصابة متظاهري الحراك بكورونا

المستقلة /تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر المطربة فلة عبابسة “فلة الجزائرية” وهي تتمنى إصابة متظاهري الحراك بفيروس “كورونا”.

“فلة الجزائرية”، ظهرت في بث مباشر عبر “إنستغرام”، في مكان معتم، وهي تصرخ وتشتم بالحراك، وتتمنى أن يأتي مصاب بكورونا، ويبصق في تجمعاتهم؛ ليصيبهم جميعا بالفيروس.

وانهالت “فلة” بالدعاوي والشتائم على الحراك، دون إبداء الأسباب.

وفي وقت لاحق، ظهرت المطربة المثيرة للجدل معتذرة بشدّة عن الفيديو، الذي قالت إنها صورته وهي خارج إرادتها.

وأوضحت أنها تمر بوضع نفسي صعب للغاية، ولا يمكن لها أن تهاجم الحراك من قلبها، مذكّرة بأنها من أوائل من دعا للتحرك ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضافت: “أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه”.