فكرة غريبة تتحول الى كارثة بسبب عيد ميلاد

المستقلة / تسببت “فكرة غريبة” للاحتفاء بعيد ميلاد احدى النجمات الروسيات المؤثرات على إنستغرام لكارثة، وذلك بعد أن تحول الى كارثة ادت الى مقتل عدة أشخاص.

وأسفرت محاولة لإضفاء تأثير جمالي ومرح على احتفال بعيد ميلاد يكاترينا ديدينكو التاسع والعشرين في مجمع للسباحة في موسكو، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وذلك بعدما صبّ المحتفلون 25 كيلوغراما من الجليد الجاف في حوض السباحة، الأمر الذي جعل من كانوا داخله يفقدون الوعي، وفق ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

كذلك أُصيب العديد من الأشخاص جراء ذلك، بمن فيهم زوج يكاترينا، فالنتين ديدينكو، البالغ من العمر 32 عاما، والذي يُقال إنه من بين الضحايا.

وكانت يكاترينا، الأم لولدين، قد نشرت في وقت سابق رسالة فيديو تبلغ فيها متابعيها على إنستغرام، الذين وصلوا إلى مليون، أنه تم نقل زوجها إلى العناية المركزة.

يشار إلى أن الثلج الجاف، هو الشكل المجمد من ثاني أكسيد الكربون، وينتج عنه بخار ثقيل عند وضعه في الماء.

ووفقا للتقارير، فإن سبب وفاة الأشخاص الثلاثة لم يعرف بعد، غير أن البخار المتصاعد من الثلج الجاف يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم عند إطلاقه في مساحة غير جيدة التهوية.

وتواصل لجنة التحقيق الروسية التحقيق في الحادث المأساوي، حيث أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق، يوليا إيفانوفا، أنه إلى جانب سقوط 3 قتلى، أصيب أشخاص آخرون، دون أن تحدد عددهم.

الجدير بالذكر أن يكاترينا هي صيدلانية مؤهلة تقوم بتقديم نصائح، على صفحتها في إنستغرام، حول كيفية توفير الأموال التي يتم إنفاقها على المنتجات الطبية.