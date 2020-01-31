فعاليات دولية باسطنبول لإطلاق حراك موحد ضد صفقة القرن

المستقلة /تحتضن اسطنبول السبت، اجتماعا لعدد من المؤسسات الأهلية، لمناقشة آليات التصدي لصفقة التسوية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.

وتعتزم هذه المؤسسات إطلاق أوسع حراك شعبي للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 194.

وقال ناطق باسم مركز العودة الفلسطيني في لندن الذي دعا لهذا اللقاء، إن الاجتماع سيناقش خطة عمل لإطلاق حملة تعكس آراء الفلسطينيين الرافضة للصفقة، وتؤكد المبادئ الأساسية القانونية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.

والمؤسسات المشاركة قدمت من فلسطين والأردن ولبنان وأوروبا، وستناقش آليات توحيد الموقف الشعبي والرسمي للخروج بحراك موحد ضد الصفقة، التي قال المركز إنها “تستهدف فلسطين والأردن وفرض مشروع الوطن البديل”.