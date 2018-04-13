فضيحة جنسية اخرى تلاحق ترامب

(االمستقلة)..لا تزال الفضائح الجنسية تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب فبعد الفضيحة التي فجرتها عارضة أزياء سابقة في مجلة بلاي بوي تدعى كارين ماكدوغال، كشفت ملكة جمال الكون السابقة أليشيا ماتشادو ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول إقامة علاقة جنسية معها بعدما توجت ملكة جمال الكون عام 1996.

وأثناء لقائها في البرنامج اللاتيني لشبكة تيليموندو، سويلتا لا سوبا، أكدت ماتشادو انه ترامب طلب منها أن تقيم معه علاقة جنسية ولكنها رفضت.

وأكدت ماتشادو أنها لم تقم أي علاقة معه، مشيرة الى أن ترامب وصفها سابقاً بشخصية “الخنزيرة” في برنامج “ذي مابتس” للاطفال و”الآنسة تدبير منزلي”.