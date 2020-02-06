فضيحة جديدة تلاحق الناشط «ستيفن نبيل»

المستقلة / تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور تجمع الناشط العراقي ستيفن نبيل مع شخصيات بارزة.

الصورة الأولى مع جون نغربونتي والشخص الثاني هو وزير الدفاع السابق في زمن جورج بوش الاب ووزير الخارجية الاسبق في زمن جورج بوش الابن كولن باول وهذه الصور التقطت عام 2004.

وكان هناك انتقاد شديد لنبيل على اثر ما تملك هذه الشخصيات سمعة وبغض اتجاههم في الشارع العراقي مما ادي لاتهام نبيل من البعض في الخيانة .