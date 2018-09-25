فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته “بديت اطيب”

(المستقلة)..بعد أيام قليلة من إعلانه عن إصدار عمل فني جديد، طرح النجم اللبناني فضل شاكر أحدث أغنياته على موقع اليوتيوب، وحملت أغنيته الجديدة عنوان “بديت اطيب”.

جاءت أغنية “بديت اطيب” باللهجة الخليجية، التي لطالما كانت لها مكانة خاصة في مسيرته الفنية، وتعاون على صعيد الكلمة مع الشاعرة السعودية رحاب، وحمل اللحن توقيع الملحن الكويتي مشعل العروج، اما التوزيع الموسيقي من توقيع عدنان عبدالله.

فور صدور أغنية “بديت اطيب”، تداول “فانز” فضل الأغنية على نطاق واسع عبر مختلف شبكات مواقع التواصل الإجتماعي، وسط ترحيب جماهيري خليجي وعربي.