فضائح مؤامرة كورونا في المستشفيات الأمريكية

ترجمة : حسين سرمك حسن

السيناتور سكوت جنسن يمثل ولاية مينيسوتا. إنه طبيب أيضًا. ظهر في قناة فوكس نيوز مع لورا إنجرام حيث كشف عن معلومة مثيرة للقلق.

يقول الدكتور سكوت جنسن أن الجمعية الطبية الأمريكية American Medical Association “تشجع” الأطباء الآن على زيادة عدد الوفيات الناجمة عن الفيروسات التاجية في جميع أنحاء البلاد.

تلقى جنسن وثيقة من 7 صفحات تبيّن له كيفية ملء شهادة وفاة توجّه بتشخيص أي حالة وفاة بأنها بسبب COVID-19 حتى عندما لا يكون هناك اختبار معملي يؤكد التشخيص.

“تحدد ميديكير Medicare الآن أنه إذا كان لديك دخول مريض مُصاب COVID-19 إلى المستشفى ، فسيحصل المستشفى على 13000 دولار. وإذا وُضع مريض مصاب بفيروس COVID-19 على جهاز تنفس اصطناعي ، فسيحصل المستشفى على 39000 دولار ، أكثر بثلاث مرات. لا أحد يستطيع أن يخبرني بعد 35 عامًا في عالم الطب أن هذه الأنواع من الأشياء تؤثر على ما نقوم به ”

هذا أمر مرعب للغاية.

ملاحظة:

ميديكير Medicare هو برنامج وطني للتأمين الصحي في الولايات المتحدة ، بدأ في عام 1966 تحت إدارة الضمان الاجتماعي وتديره الآن مراكز الرعاية الطبية وخدمات الرعاية الطبية

مينيسوتا: أطباء المستشفيات يتلقون تعليمات “للإبلاغ عن كورونا كسبب للوفاة ، حتى لو لم يتم اختبار المريض مطلقًا”.

يكشف السناتور الدكتور سكوت جنسن عن إرشادات كورونا “السخيفة”:

ظهر السناتور عن ولاية مينيسوتا سكوت جنسن في برنامج إخباري محلي للإبلاغ عن تلقي الأطباء تعليمات من وزارة الصحة بولاية مينيسوتا للإبلاغ عن Covid19 كسبب للوفاة ، حتى لو لم يتم اختبار المريض أبدًا.

قال السيناتور جنسن ، وهو طبيب ممارس أيضا ، إنه لم يسبق له أن تلقى في حياته المهنية التي استمرت خمسة وثلاثين عامًا تعليمات محددة حول كيفية ملء شهادة وفاة.

إن سياسة مينيسوتا الواضحة – للإبلاغ عن أي وجميع حالات الالتهاب الرئوي أو أي “مرض يشبه الإنفلونزا” كحالات Covid19 ، مع أو بدون اختبار – تتوافق مع السياسة الأمريكية كما هو موضح في المذكرات الرسمية لمركز السيطرة على الأمراض.

هذه ليست معلومات جديدة ، لقد غطينا المبادئ التوجيهية من مركز السيطرة على الأمراض هنا.

والواقع أن حكومات إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا تفعل نفس الشيء.

لذا ، في حين أن الكشف الذي قدمه الدكتور جنسن ليس صادمًا كما كان قبل 10 أيام فقط ، إلا أنه يثبت على الأقل أن هذه الإرشادات ليست عادية في عالم الطب. في مقابلة منفصلة مع لوران إنغراهام ، وصف جنسن المبادئ التوجيهية بأنها “سخيفة”

وفقا لجنسن ، نقلا عن زميل له ، ليس من الممارسة المعتادة وضع “افتراضات أو احتمالات” على شهادة الوفاة ، بل “التمسك بالحقائق”

لا يزال السؤال معلقاً في الهواء: لماذا يبدو أن الحكومات الوطنية والإقليمية تبذل قصارى جهدها لتضخيم إحصاءات الوفيات في نظام كوفيد 19؟

للدكتور جنسن فكرته الخاصة:

حسنًا ، الخوف هو طريقة رائعة للسيطرة على الناس ، وأنا قلق بشأن ذلك. أخشى في بعض الأحيان أننا مهتمون جدًا بموسيقى عامل الخوف ، … كما تعلمون ، أحيانًا تكون قدرة الناس على التفكير بأنفسهم مشلولة إذا كانوا خائفين بما فيه الكفاية.

أفكار للنظر فيها.

# هذه ترجمة لمقالتين مترابطتين:

(1).US Hospitals Getting Paid More to Label Cause of Death as ‘Coronavirus’

By Wayne Dupree

Global Research, April 15, 2020

Subterranean Homesick News 10 April 2020

(1).Minnesota: Doctors Receiving Instructions “to Report Covid19 as a Cause of Death, even if Patient was never Tested”.

Dr Scott Jensen Reveals “Ridiculous” Covid19 Guidance

By OffGuardian

Global Research, April 10, 2020