فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية الباكستاني في إقليم البنجاب

(المستقلة)..أصيب وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال، اليوم الأحد، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال عقب مشاركته في اجتماع، بمدينة نارووال، شمال شرق إقليم البنجاب (شرق).

وقال عمران كشور، قائد شرطة المدينة، إنّ “شابا أطلق 30 رصاصة على الوزير أثناء وجوده داخل سيارته”، حسب قناة “جيو نيوز” الباكستانية (خاصة).

وأضاف أن “إطلاق النار أسفر عن تعرض الوزير لإصابة في يده اليمني”.

وأشارت تقارير للشرطة أنه تم إلقاء القبض على منفذ الواقعة، وهو شاب يتراوح عمره بين 20 و22 عاما، ومن سكان مدينة نارووال، بحسب القناة. دون الكشف عن دوافع المنفذ.