فشل عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

(المستقلة)… فشلت مفاوضات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الكتل الكردستانية الرامية لإقناعهم بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة .

وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة) اليوم الخميس أن ” بعض القوى النيابية أعلنت رفضها المشاركة في جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، من أبرزها كتلة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، فيما لايزال موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) غير مؤكد لغاية الآن.

وأوضح المصدر ” عن تاجيل جلسة البرلمان المتعلقة بتشكيل الحكومة الى الاحد المقبل ” ، فيما كشف ان” عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي”، فيما اشار الى ان “هذه الكتل رفضت التشكيلة الوزارية”.

وبين المصدر ان ” تاجيل الجلسة ياتي لعدم وصول السير الذاتية للوزراء الى هيأة رئاسة البرلمان بشكل رسمي” ، مؤكدا ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بتاجيل الجلسة لحين اكتمال وصول اسماء الوزراء وسيرهم ليتم دراستها من قبل هياة رئاسة البرلمان والنواب” .

وتابع المصدر ان “عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان هذه الكتل رفضت التشكيلة الوزارية” .

وقال انه “بالتوازي مع حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع بعض الكتل، عقدت كتل أخرى اجتماعات فيما بينها، واتفق بعضها على رفض تشكيلة علاوي الوزارية”، لافتا الى ان “هذه الكتل شددت على أهمية توفر حكومة توافقية”.

وأكد المصدر أن “الكتل لم تقتنع بالبرنامج الحكومي ولا آلية اختيار الوزراء”، مشيراً إلى أن “لحدى الكتل تراجعت عن موقفها الداعم لحكومة علاوي واعتبرت التشكيلة الوزارية غير مستقلة وعلى خلاف ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف”.

وأشارت تقارير إلى وجود توجه لبعض الكتل السياسية لتأجيل جلسة الخميس وعقدها بداية الأسبوع المقبل لضمان مشاركة الأكراد والسنة.

واردف ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي توجه للقاعة المقرر أن تعقد فيها جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، لكن لغاية الآن لم يكتمل النصاب “.

من جانبه قال المصدر إن ” الأكراد مصرون على موقفهم من حكومة علاوي ولن يصوتوا لها وطلبوا بتأجيل الجلسة” .

وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من فبراير، ولديه حتى الثاني من الشهر المقبل للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، حسب ما نص عليه الدستور العراقي.

ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر 2019، حيث يطالب المحتجون بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج. (النهاية)