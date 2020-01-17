فشل اجتماع اتحاد الكرة في اربيل لحل الخلاف مع عدنان درجال

(المستقلة).. كشفت مصادر اعلامية مطلعة عن فشل الاجتماع الذي عقد يوم امس في مدينة اربيل لحل أزمة اتحاد الكرة العراقي مع المدرب ولاعب المنتخب الوطني السابق عدنان درجال أنباء.

واشارت المصادر الى أن الاجتماع شهد مشادة كلامية بين رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود، و عدنان درجال ، ما دفع درجال الى مغادرة الاجتماع ، قبل أن يعود اليه مجددا بتدخل عدد من الحضور.

وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يتوصل الى شيء ، مبينة أن وزير الشباب والرياضة الذي حضر الأجتماع كان اول من غادر المكان متذمرا، بينما غادر عدنان درجال ممتعضا، دون حلول ورفض التواصل مع الاتحاد.

ومن المقرر أن يواصل الاجتماع اعماله،اليوم الجمعة، لحسم القضايا المثارة بين الأطراف والتي تهدد بحلّ الأتحاد.

وحضر الاجتماع اضافة الى اعضاء الاتحاد وعدنان درجال عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة.

وكان عدنان درجال قد أقام دعوى على الاتحاد بتهمة التزوير، ما ادى الى صدور حكم بحبس اثنين من اامعنيين، فيما اصدرت المحكمة قرارا بالقاء القبض على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود،ونائبه علي جبار بسبب عدم استجابتهما للأستدعاء والمثول امام المحكمة.

ويطالب درجال بحل الأتحاد واجراء انتخابات جديدة، ويسعى عدد من الاطراف الى حث اعضاء الاتحاد على تقديم استقالة جماعية، وهو الامر الذي يرفضه عدد منهم.