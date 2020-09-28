فستان هيفاء وهبي في “إسود فاتح” يشد انتباه الجمهور

المستقلة.. منذ عرض مسلسلها “إسود فاتح” عبر تطبيق “شاهد”، والنجمة هيفاء وهبي حديث الجمهور، فمن الحلقة الأولى شدت هيفاء انتباه الناس اليها بعد أن انتظر الكثيرين عرض العمل، معبرين عن اشتياقهم لها في الدراما.

ويوم أمس تصدر فستان هيفاء الذي أطلت به في أولى حلقات المسلسل، محرك البحث عبر “غوغل” في السعودية وعدد من الدول العربية، بسبب سعره والذي بلغ 390 جنيها إسترلينيا بما يعادل 497 دولارًا.

وأطلت هيفاء وهبي في أول حلقة بفستان من اللون الأحمر الفاقع، من تصميم Paula Knorr وهو فستان قصير مغطى بالتول المنقط من نفس اللون وبرقبة عالية.

ونشرت وهبي مقطع فيديو لها يجمعها بالممثل السوري معتصم النهار، وتظهر وهبي فيه وهي تراقص النهار، فيما يتغزل الأخير بها ولكن باللهجة المصرية، وهي التجربة الأولى للفنان السوري في الحديث باللهجة المصرية.

وكتبت هيفاء من خلال تعليقها على الفيديو: “يُسمعني حينَ يراقصُني كلمات ليست كالكلمات”.

وتفاعل الجمهور مع فيديو هيفاء، معلنين حماسهم لمشاهدتها مع النهار، رغم وصف قول البعض أن معتصم أمام تجربة صعبة بسبب تحدقه باللهجة المصرية، ووقوفه أمام هيفاء التي باتت تتقن فن التمثيل وأثبتت وجودها على الساحة.