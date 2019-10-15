فستان دينا الشربيني يزعج السعوديين بشدة

(المستقلة).. خطف عمرو دياب الأنظار بحضوره حفل جوائز Joy بصحبة الفنانة دينا الشربيني، التي تعرضت لموجة انتقادات كبيرة على إثر إطلالتها التي أزعجت السعوديين بشدة.

وأطلت دينا الشربيني مع عمرو دياب في السعودية بفستان مكشوف قصير من بيت أزياء Balmain.

ورغم أناقة التصميم إلا أن السعوديين انزعجوا بشدة من حضورها إلى المملكة دون أن تراعي عادات وتقاليد المكان، الذي يستلزم أن ترتدي ملابس محتشمة، وهذا ما فعلناه كل النجمات الحاضرات في الحفل.

حفل صناع الترفيه الذي أقيم على هامش موسم الرياض، حضره نخبة من نجوم الوطن العربي والعالميين منهم النجم الهندي شاروخان وفان دام وماجد المهندس وحسين الجسمي ورجاء الجداوي ويسرا وأحلام وغيرهم من المشاهير.