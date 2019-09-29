فريق طبي ينقذ حياة فتاة في ذي قار بعد انفجار كيس مائي في رئتها

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تمكن فريق طبي جراحي في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية مركز محافظة ذي قار ، من اجراء عملية معقدة وطارئة لانقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر ( 14) عاما ، انفجر في رئتها اليسرى كيس مائي كبير .

وقال رئيس الفريق اخصائي جراحة الصدر والاوعية الدموية غالب الحمامي ان ” المريضة خضعت لعملية فتح صدر طارئة بعد ان انفجر الكيس المائي وادى الى تلف بالفص الايسر بنسبة كبيرة من الرئة اليسرى ، وسبب لها ضيف نفس شديد وسعال ونفث مع محتويات الكيس وعدم استقرار الفعاليات الحيوية للجسم “.

واشار الى ان ” المريضة تتلقى العناية الطبية في المستشفى بصورة مستمرة وتتمتع بحالة صحية جيدة ومستقرة “.