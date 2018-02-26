فريق طبي ايطالي ينهي مهمته في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..انهى فريق طبي ايطالي عمله في محافظة ذي قار باجراء 122 عملية جراحية على مدى سبعة ايام في مستشفى الحبوبي التعليمي وسط الناصرية .

وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور جاسم ناصر الخالدي ان ” الفريق الطبي الايطالي قام اثناء مهمته الطبية في المحافظة بفحص 250 مراجعا , واجراء 122 عملية جراحية للشفة الارنبية واللهاة المفتوحة وعمليات تجميل الحروق , اضافة الى بعض التداخلات الجراحية للمجاري البولية والجملة العصبية “.

واشار الى ان “صحة ذي قار اتفقت مع الوفد على زيادة عدد الزيارات في المستقبل بعد ان كانت تقتصر على زيارتين جراحيتين في السنة “.