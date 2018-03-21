فريق دولي بالدراجات يقدم عروضا في بغداد برعاية (ديو ماونتن)

(المستقلة).. اعلنت شركة بغداد للمشروبات الغازية التي تعد من أكبر الشركات لانتاج المشروبات الغازية في العراق عن تنظيم عروض خاصة بالدراجات الهوائية والنارية في بغداد خلال الايام العشر المقبلة.

وقال مدير تسويق شركة بيبسي العالمية عبد الرزاق عينتاني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، مساء امس الثلاثاء، ان الحدث المرتقب الذي يتميز بالحركة والأثارة يأتي في اطار الترويج للمنتج الجديد (ديو ماونتن) الذي يرتبط بالحركة و”الأكشن”.

من جانبه اوضح مدير تسويق شركة بغداد مصطفى الشمري بأن الشركة تعاقدت مع فريق عالمية لعروض الدراجات في الظروف الصعبة والقاسية لتقديم فعاليات مختلفة في عدد من مناطق بغداد لتشكل حدثا متميزا يتطابق مع شعار ديو ماونتن (قوي قلبك).

واوضح الشمري ان عروض الفريق الدولي التي تمثل عروض اكروبات وبهلوانية بالدراجات النارية والهوائية، ستبدأ يومي 23-24 آذار الحالي في الباحة الامامية لمول المنصور ، لتنتقل الى ملاعب جامعة بغداد في الجادرية يوم 26 آذار ، وتختتم العروض بعرض متميز في حديقة الزوراء يومي 30-31 آذار .

وأكد ان العروض التي تشهد اجواء موسيقية متميزة وتوزيع هدايا وعينات من المنتج،ستكون فرصة لشركة بغداد لمتابعة التواصل مع عشاقها ومتابعيها.