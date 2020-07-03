فريق الاستجابة السريعة  البلازما تنقذ  ( 250 )  مصابا بكورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن فريق الاستجابة السريعة لتوفير بلازما الدم لمصابي فيروس كورونا في كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن إنقاذ ( 250 )  مريضا كانوا بحالة حرجة من خلال إيصال بلازما الدم من المتعافين المتبرعين ، وأن فصائل الـــ ( B و AB )  من الفصائل التي يتزايد الطلب عليها .

وقال رئيس الفريق محمد الاوسي  في تصريح لــــ ( المستقلة )  إن  “الفريق استطاع لغاية الآن إنقاذ ( 250 )  مريض كانوا بحالة حرجة من خلال توفير البلازما من المرضى المتعافين من فيروس كورونا “.

وأوضح إن “الفريق المتكون من  (٦  ) اشخاص يقوم بإجراء الاتصالات بالمتعافين والتنسيق معهم حتى وصولهم لمصرف الدم والتبرع بالبلازما ونقلها للمريض “،

وأشار الى انه “تم لغاية الآن الاتصال بأكثر من ( 200 )  متبرع ولم يطلبوا منهم اي أموال وبادروا بالتبرع بإنسانية كبيرة “.

وأكد إن “الحل الامثل وبعد ثبات نجاح البلازما بالعلاج هو توفير رصيد منها عبر التثقيف بأهمية التبرع ،  لا الاعتماد على المناشدات والاتصالات “.

يذكر إن “محافظة كربلاء سجلت  أمس الخميس ، حسب بيان وزارة الصحة  145 إصابة  جديدة بفيروس كورونا  و131 حالة شفاء  ووفاة 9 مصابين

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